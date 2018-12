Javier Gutiérrez: "Hemos vuelto a la caverna, al 'catetismo' y la boina"

Actualizado 29/11/2018 13:50:29 CET

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Malena Alterio y Javier Gutiérrez, vuelven a dar vida a Nuria y Jesús, esa inclasificable y bochornosa pareja, en la segunda temporada de Vergüenza, la comedia creada por Juan Cavestany y Álvaro Fernández Armero que estrena sus nuevos capítulos este viernes 30 de noviembre en Movistar+. Una serie que de nuevo toca temas "delicados e inflamables" y lo hace, afirma Gutiérrez, "sin pudor y con mucha gracia" en estos tiempos en los que España ha regresado "a la caverna, al 'catetismo' y la boina" y en los que "todo tiene que ser tan políticamente correcto".

Tras la primera y premiada temporada, en esta segunda etapa, compuesta de tan solo seis capítulos frente a los diez de la primera, Jesús y Nuria se efrentan al poder catártico de la paternidad. Una nueva era en su relación que, aseguran los dos actores en una entrevista con Europa Press, les hará "intentar ser mejores personas" generando así "una nueva dinámica de la pareja" y, con ella, "nuevos conflictos".

Y es que, asegura, si ya es difícil ser padres para una pareja normal "si le sumas que en este caso hablamos de Jesús y Nuria las situaciones embarazosas se multipilican por diez", señala Alterio que adelanta que en esta temporada el matrimonio tendrá que lidiar "con el colegio, con los pediatras y con el resto de padres" algo nuevo para ellos y que les pondrá "a prueba".

"El hecho de ser padres hace que aumente su paupérrimo círculo social, que tengan que poner a prueba sus habilidades sociales y eso va a descubrir al espectador que el bochorno y la vergüenza no es patrimonio en exclusiva de Nuria y de Jesús", afirma Gutiérrez que asegura que, "aunque creamos que estamos a años luz", todos tenemos algo de ellos.

Así, Jesús y Nuria se verán obligados interactuar con otros padres incorporando a su día a día a otras dos parejas, las formadas por Marta Nieto (Andrea) y Jaime Zatarín (Guillermo) y Pol López (Ramón) y Teresa Cuesta (Vanessa), que serán como dos espejos en los que Nuria y Jesús se mirarán constantemente. Los primeros son padres sofisticados y zen, esa pareja genial que les gustaría ser. Los segundos son padres ordinarios y maleducados que les recuerdan en qué podrían convertirse si siguen por el mismo camino.

"LO DE DANI MATEO ES DEMENCIAL"

Más personajes, nuevas situaciones y más vergüenza en una temporada que Gutiérrez califica como "más extrema e incluso más cruel" que la primera y vuelve a abordar "sin ningún pudor temas delicados e inflamables como el complejo de Edipo o el racismo". "En este momento en el que todo tiene que ser tan políticamente correcto, en el que la libertad de expresión está tan cuestionada, ya no por la censura, sino por la autocensura que nosotros mismos marcamos, Vergüenza sigue siendo muy provocadora y muy al margen de todo lo que se está haciendo", proclama el actor que, en este sentido, y poniendo como ejemplo casos como el de Dani Mateo, lamenta que España haya vuelto "a la caverna, al catetismo y la boina".

"Lo de Dani Mateo que me parece demencial, una auténtica barbaridad", afirma Gutiérrez que ve "muy preocupante lo que está ocurriendo" no solo en el ámbito de la comedia, sino "con la libertad de expresión". "Si te sales del redil ahora mismo, opinando fuera de lo que nos dictan, no solo te juzgan... ya es que incluso pueden condenarte y encarcelarte", lamenta el actor que últimamente dice ver cosas que no son propias de "un país en el que reina la libertad de expresión y la democracia".

"Volvemos a una España muy preocupante. Estamos generando un panorama muy poco halagüeño para nuestros hijos. Espero que cambie", dice el protagonista de Vergüenza que achaca la actual situación al "clima de nerviosismo político que hay últimamente". "Se busca poner el foco ahí y olvidarnos de otros temas de los que no quieren que nos enteremos. Estamos completamente manipulados como un rebaño", insiste.

TEMAS INFLAMADOS

Una visión que comparte su esposa en la ficción, que ve como en estos días se llenan portadas de periódicos, redes sociales e incluso juzgados "con cosas que son una estupidez" y una "pérdida de tiempo". Asuntos que, a su juicio, en muchos casos no requerirían más atención "que un comentario tomando un café con un amigo". Uno de esos temas "inflamados" tuvo como protagonista a su compañera Leticia Dolera y la serie que prepara también para Movistar+, Déjate Llevar, después de que la actriz Aina Clotet denunciara que habían prescindido de ella por estar embarazada.

"Ahí hubo un poco de todo. No sé muy bien qué pasó, pero creo, desde la ignorancia, que fue algo no que fue muy bien gestionado por Leticia. Pero creo que hay un linchamiento exagerado", se limita a comentar Alterio que, se recuerda a si misma, que "ahora hay que medir mucho las palabras".

Volviendo a los "mundanos" bochornos de Jesús y Nuria, ambos actores reconocen que, aunque vivan situaciones tan extremas y toquen temas tan delicados, son poca cosa comparados con lo que se ve en las noticias día tras día.

"Me sorprende mucho reacciones de espectadores que ven en esta serie algo muy irreverente y dañino para la vista, e incluso para el cerebro cuando lo que es realmente daniño es el escenario político de nuestro país y cómo los ciudadanos de esta bendita España nos tragamos doblada una y otra vez lo que quieran servirnos, caliente o frío", sentencia Gutiérrez que asegura que 'Vergüenza' es una serie que, además de entretener y hacer reír, también "sirve de radiografía de nuestra sociedad". "Y nuestra serie es solo una viñeta de este gran tebeo que es terrorífico", concluye.