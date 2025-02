Javier Gutiérrez protagoniza 'La vida breve':"La monarquía, en un futuro próximo, no existirá ni en España ni en Europa" - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 13 de febrero Movistar+ estrena 'La vida breve', serie creada por Cristóbal Garrido y Adolfo Valor. La ficción, dirigida por Valor y Diego Núñez, se adentra desde la comedia en hechos históricos reales que tuvieron como protagonista a Luis I, hijo de Felipe V, quien protagonizó del reinado más corto de la historia de España ejerciendo como monarca menos de un año, concretamente 229 días.

"'La vida breve' no es precisamente una loa a la monarquía", reconoce Javier Gutiérrez, quien da vida a Felipe V, en una entrevista concedida a Europa Press. "Los tiempos han cambiado y, aunque existan ciertos paralelismos, precisamente porque los tiempos han cambiado, más que nunca la monarquía es algo que, de una forma u otra, aunque sea de una forma paulatina, en un futuro próximo, creo que no existirá ni en este país ni en Europa", agrega.

"El planteamiento de que has nacido y, por la gracia de Dios, eres mejor que otra persona, es complicado de gestionar", opina Leonor Watling, quien se mete en la piel de Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V. "A mí ahora mismo me recuerda más a la élite económica, a los Bezos y Zuckerberg del mundo, están más en ese punto en el que estaba la monarquía en el Barroco, completamente despegados de la realidad y con muchísimo poder", añade la intérprete, que considera que la monarquía actualmente "no tiene ese poder".

"Es debatible y bueno hablar dónde la colocas, yo creo que sí tiene un lugar, otro, pero los que están haciendo lo que hacían los reyes en el Barroco son las megaélites", matiza Watling.

Pese al tono cómico de la serie, la actriz recalca que 'La vida breve' está "hecha con mucho respeto a la esencia del ser humano" y "compasión" hacia sus protagonistas. "La Farnesio y Felipe estaban muy solos en el fondo", valora sobre los personajes. "Si debe ser difícil reinar a día de hoy, en aquella época debía serlo mucho más. La gente estaba inmersa en una burbuja en la que debía ser muy difícil no solo reinar, sino salir adelante en el día a día", expone Gutiérrez.

AHORA HAY BARRA LIBRE CON LA MONARQUÍA

Este respeto contrasta, como señala Watling, con el tratamiento que ha hecho la prensa de los asuntos vinculados a la Corona, que según la actriz, proyecta "cierto sadismo". "Ha habido compadreo hasta hace bien poco en la prensa con la Corona y con cierto sector político. Parece que ahora hay barra libre y eso tampoco es tan bueno, que haya tanta libertad a la hora de escribir sobre la Corona", argumenta Gutiérrez, que admite: "Me agrede ver tanto programa del corazón hablando abiertamente de la familia real, creo que no es bueno".

Tal como explica Adolfo Valor, la historia que relata 'La vida breve' "pasó tal cual". "Hemos inventado lo justo porque los elementos eran lo suficientemente divertidos y emocionantes para contarlos, pero hay cosas que directamente están tan cual: las cartas que escribía Luis a su padre pidiéndole consejo sexual, las coplas que se escribieron burlándose de los reyes jóvenes, los consejos que le daba Alberoni...", añade.

"Los últimos 10 años han sido muy movidos en el panorama monárquico español. Los guionistas, al fin y al cabo, tiramos de historias que vemos en el día", expone Valor, que comenta que, cuanto más se documentaba sobre la historia de Luis I, "más espejos veía con la realidad actual".

UNA SERIE DE ÉPOCA CON "UN TOQUE ROCK AND ROLL"

"Tenía que ser una serie de época, pero donde la época no se impusiese", asegura Diego Núñez, codirector de la serie, que destaca el "toque rock and roll" que han dado a la historia.

"Intentábamos ser rigurosos porque el rigor era un plus en esta serie. No hacía falta hacerla muy marciana, porque la historia ya era muy marciana y los personajes también", dice Cristóbal Garrido, que afirma entre risas que "el escrutinio ya ha empezado" en torno al rigor histórico. "Ya hemos visto tuits del tráiler, imagínate", confiesa entre risas.

Carlos Scholz, Alicia Armenteros, Pepe Viyuela, Claudia Traisac, Carlos González, Jorge Usón, Eric Masip, César Tormo, Marta Hazas y Héctor Carballo completan el reparto de 'La vida breve'. La serie, que consta de seis episodios, llega a Movistar+ este jueves 13 de febrero.