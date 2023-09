Los Javis aclaran que su serie 'La Mesías' no se basa en hechos reales y dicen que siempre han querido hacer un thriller

SAN SEBASTIÁN, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los directores, guionistas y productores Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos como Los Javis, han aclarado que su nueva serie 'La Mesías' no se basa en hechos reales y han confesado que "siempre" habían querido hacer un thriller.

Ambrossi y Calvo han presentado 'La Mesías' de Movistar+ en el 71 Festival de Cine de San Sebastián acompañados de parte del equipo de la serie, como, entre otros el actor Roger Casamajor y las actrices Lola Dueñas, Macarena García, Carmen Machi o, la también cantante Amaia Romero.

Ambrossi ha explicado que esta serie "aborda el tema de las creencias desde todos los ámbitos" y "no está basada en hechos reales". Además, ha agradecido el "cariño" recibido por el público y ha confesado que el recibimiento de la serie está siendo "muy impactante".

Según ha explicado, este proyecto surgió cuando estaban grabando el capítulo número seis de 'La veneno'. "Siempre habíamos querido hacer un thriller", ha señalado.

En cuanto a su manera de dirigir ha señalado que es "o nos gusta o no nos gusta algo, me dice o no me dice y no me voy a casa hasta que me diga" y así iban "sin brújula". Además, ha indicado que a la hora de hacer 'La Mesias' les interesaba abordar la "idea de la manipulación, la idea fascista de yo tengo la razón y como estoy en el púlpito tú no puedes". "Me preocupa que haya personas en el poder que digan a una minoría frágil que no tiene derechos, eso me preocupa mucho, muchísimo porque el colectivo LGTBI estamos constantemente en esas", ha señalado.

Buscábamos reivindicar "el poder de las minorías de escaparse y de dejar de escuchar ahora puedes o no hacer esto". Por su parte, Calvo ha indicado que les interesaba explorar casos de "aislamiento", en los que había "puntos en común", el fanatismo religioso y el arte.

"Nos dimos cuenta que hacíamos una serie sobre irse de casa, sobre los muros que te rodean de adolescente y cómo tienes que irte a descubrir el mundo", ha señalado. Además, ha apuntado que para él es "mucho más poderoso que hacer un biopic el mirar una realidad e imaginarla, pasando un filtro".