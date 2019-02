José Mota, carne de cañón en el Roast de Comedy Central

Actualizado 22/02/2019 14:49:16 CET

José Mota se enfrenta al nuevo Roast de Comedy Central España este domingo 24 de febrero a las 22:05 horas. Figuras como Santiago Segura, Luis Piedrahita, Miguel Ángel Revilla o el youtuber Salva serán las encargadas de sacar los colores al cómico.

Esta tercera edición del ingenio insultante, con Anabel Alonso como maestra de ceremonias, se grabó el 29 de enero en el Teatro Barceló de Madrid. Mota recibió sobre el escenario las 'guantás' de los invitados en forma de anécdotas, incisivas preguntas y comentarios de lo más punzantes.

Durante el 'linchamiento' verbal no faltaron alusiones a su fanatismo por Michael Jackson: "Eres fan y además lo imitas de maravilla, de hecho, lo imitas tan bien que llevas artísticamente muerto desde 2009", dijo Alonso.

El primero de los invitados fue Santiago Segura, también víctima del Roast. El actor advirtió al público: "Aquí donde le veis, José Mota disfruta deleitándose del olor de sus propias ventosidades". El siguiente en sacar los trapos sucios del humorista fue Josema Yuste. "El archienemigo de José Mota", según Alonso, le atacó por su especial de Nochevieja: "España es el único país en el que la familia se junta en casa para ver un especial de televisión pero, en cuanto se acaba, salen en masa a drogarse...¡por lo que sea!".

Marta González de Vega continuó la faena con perlas como: "yo sé que en la tele no os dais cuenta pero, al natural, Mota es muuuy pequeño...tú ves a Mota y te dan ganas de darle ampliar como con el móvil, para verlo bien". El youtuber Salva aprovecho su dominio de la posibilidades de la era digital para repartir entre todos los presentes, incluido, como no, Mota: "Eres como Whatsapp que, en general, le molas a todo el mundo pero en Navidad acabas un poco hasta los huevos".

Luis Piedrahita no entendía el sentido de que "el tío que menos quiere ofender de este país" sea el protagonista de un Roast: "yo recuerdo que una vez imitó a Echenique y se le quedó mal cuerpo". Siguió la jugada Ignatius Farray, quien no pudo evitar vengarse de él por ser el favorito de su hijo: "Me he metido en Amazon y he encontrado El show de José Mota, La hora de José Mota, el Especial de Nochevieja de José Mota y Amazon me ha recomendado también comprarme una pistola".

Por último, Revilla, acusado de ser el más "despistaó" en esta batalla verbal, además de tacharle de "agarraó" contó cómo llegó al Roast: "Este señor me llama: Miguel Ángel, me van a hacer un homenaje y, si lo sé, no vengo".

Finalmente, Mota demostró a los asistentes que quien ríe último, ríe mejor. El cómico hizo suyo el escenario y tuvo respuestas para todos: "Ignatius, tu hijo me quiere más a mi que a ti", "Anabel Alonso estás más cerca del retiro que de Goya" y una de sus sorpresas fue Luis Piedrahita, al que también le dedicó unas "delicadas" palabras: "es un gran cómico y un gran mago solo que las profesiones están invertidas, cuando hace magia la gente se ríe de él y cuando hace comedia la gente quiere que desaparezca".