José Mota regresa a las noches de La 1 con 'José Mota No News': "Si no hay noticias... es que son buenas noticias"

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

'José Mota No News', el nuevo programa del humorista, se estrena este viernes 14 de febrero a las 21:50 horas en La 1. De nuevo copresentando con Patricia Conde, el cómico incorpora a Florentino Fernández y Santiago Segura como colaboradores, para regresar al 'prime time' de la cadena con la que lleva trabajando 35 años y ofrecer a los espectadores un show repleto de 'sketches' y divertidas secciones que acogerán a diversos invitados.

"Si no hay noticias es que son buenas noticias. Quisimos hacer un paréntesis de todo lo que nos rodea. Toda la gente que venga al programa venga a pasar un ratito agradable y que desconecte", explica Mota en la presentación oficial del programa, remarcando que su principal objetivo es entretener a la audiencia.

Conde, que al igual que en 'José Mota Live Show' presenta el programa junto al humorista, afirma: "Me apasionan estos gamberros, he trabajado mucho con ellos y estoy encantada, me lo paso muy bien, me río y disfruto". "Después de toda la semana con el cansancio, llegas al viernes para disfrutar del momento mítico con José Mota. Va a ser un programa redondo", asegura 'Flo'.

"Queríamos no renunciar a nuestra identidad artística. De ahí que estén los personajes y que haya algunas otras secciones que tienen que ver directamente con lo que somos nosotros, este país. No queríamos, de alguna manera, fijarnos en formatos americanos, sino que hemos querido hacer un producto, en ese sentido, sincero", confiesa Mota sobre la esencia del programa.

Ana María Bordas, directora de originales de RTVE, declara: "RTVE dentro de su oferta de entretenimiento, apuesta claramente por el humor, un humor blanco y familiar pero al mismo tiempo crítico e intergeneracional. Jose mota es una cara de la cadena, ha tenido una carrera de mucho éxito con esta visión crítica de la realidad social a través del humor".

"Quiero hacer hincapié en lo bonito que es que TVE tras 35 años siga contando con José. Eso demuestra que cuida a su gente, no los desprecia por la edad", bromea Segura. La Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, populares personajes del humorista, regresarán en 'José Mota No News', encargándose de realizar hilarantes entrevistas a artistas como Ana Guerra, Rosa López o Antonio Resines.

LOS TESOROS OCULTOS DEL ARCHIVO DE RTVE

Cada uno de los ocho episodios de 90 minutos tendrá un espacio para la sección 'Hoy no, ayer', en la que Marta González de Vega revisitará el archivo de RTVE, para ofrecer a los espectadores "documentos inéditos" de la historia de la radiodifusión española.

Por otro lado, Erola Jons y Animalize, creadores de contenido, protagonizan la sección 'Canas vs. Panas', en la que tratarán de explorar las diferencias las generaciones de ayer y hoy. Javier Quero y Federico de Juan colaboran en el programa con una sección en la que saldrán caracterizados de distintas personalidades del mundo contemporáneo como Donald Trump, Lorenzo Caprile, Karlos Arguiñano, Ferran Adrià o Pedro Almodóvar.

Además, en cada entrega, una banda de música entonará la canción del programa y acompañarán en el 'prime time' a los espectadores con distintos temas.

Nuestro humorista favorito está de vuelta.



'José Mota: No News'. Estreno muy pronto en @rtve. pic.twitter.com/KHMbMRYb05 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) January 17, 2025

Este viernes 14 de febrero, el primer episodio del programa tendrá como invitado a Jesús Calleja, que recordará sus primeros pasos como peluquero cortando el cabello a una persona del público. Además, la cantante Rosa López conversará con la Vieja del Visillo, y el DJ Kiko Rivera será juzgado por el elenco de 'José Mota No News' en un divertido pleito.