El joven Sheldon vuelve a Movistar Series un día después de su estreno en Estados Unidos

Actualizado 24/09/2018 16:17:00 CET

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Movistar Series (dial 11) estrena esta semana un doble episodio, en versión original subtitulada, de la segunda temporada de El joven Sheldon. El primer episodio llega este martes 25 de septiembre y el viernes 28 de septiembre será el turno del capítulo siguiente. Ambos episodios se emitirán un día después de su estreno en la televisión estadounidense. En esta nueva temporada, Sheldon afronta una nueva etapa en su camino a la madurez.

El joven Sheldon relata la infancia del genio y peculiar Sheldon Cooper, uno de los personajes más populares de The Big Bang Theory. Este niño posee una mente privilegiada y entiende sin esfuerzo matemáticas y ciencias avanzadas. No obstante, esas capacidades no siempre resultan útiles en Texas, lugar en el que la Iglesia y el fútbol americano se llevan el gran protagonismo. Mientras el vulnerable, superdotado e ingenuo Sheldon debe aprender a lidiar con el mundo, su convencional familia debe aprender a lidiar con él.

La primera temporada ya está completa bajo demanda y todas las temporadas de The Big Bang Theory también están disponibles bajo demanda. El joven Sheldon se estrenará en DUAL en Movistar Series (dial 11), el próximo jueves 4 de octubre y, desde esta fecha, cada jueves verá la luz un nuevo episodio en DUAL. La serie se emitirá en versión original cada viernes.