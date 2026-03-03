1065316.1.260.149.20260303172249 Llega 'El joven Sherlock', serie que reinventa el origen del detective con 'Dos hombres y un destino' como "referente" - EUROPA PRESS

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles 4 de marzo llegan a Prime Video los ocho capítulos de 'El joven Sherlock', serie dirigida por Guy Ritchie y creada por Matthew Parkhill que reinventa los orígenes del legendario detective, explorando la temprana amistad con el que está destinado a ser su eterno rival, James Moriarty. Sobre la relación de ambos personajes, encarnados por Hero Fiennes-Tiffin y Dónal Finn, han reflexionado tanto los protagonistas como el creador de la ficción.

"Matthew Parkhill y Guy Ritchie nos dieron esta referencia de empezar con la increíble película de Paul Newman y Robert Redford, 'Dos hombres y un destino'", explica Finn en una entrevista concedida a Europa Press. El actor, que en la serie de Prime Video encarna a Moriarty, señala que, al volver a ver la cinta de George Roy Hill, "te das cuenta de que se encuentran en un entorno muy masculino" y destaca la particular amistad que florece en ese ambiente.

"Están cometiendo atracos a bancos o grandes robos a trenes. Y son increíblemente físicos, masculinos, y hay una sensación de machismo en cómo se presentan, pero esa amistad es lo bonito de todo esto, es como si el amor fuera silencioso, pero tan presente, y no tienen que decirlo para que la otra persona lo sienta", expone Finn, indicando que, a su parecer, "eso es muy cierto en las amistades masculinas en general", si bien ha habido "un gran cambio" al respecto.

"Me parece que somos una generación que tiene mucho más lenguaje que quizás las generaciones que nos precedieron a la hora de ofrecer apoyo, no solo de forma presente, sino también mental y psicológica", considera el actor.

Regresando a 'El joven Sherlock', Finn apunta "que es genial ver a dos personas de la época victoriana que hacen muchas cosas que tradicionalmente se consideran masculinas" mientras "se da a entender que hay una conexión y un amor entre los dos chicos, pero no tienen por qué decirlo, se demuestra a través de sus acciones". "Y creo que, sí, quizá en este mundo, en este entorno de la Inglaterra victoriana, puede que no sea una historia que hayamos visto muchas veces", añade.

MORIARTY, EL "PRIMER AMIGO DE VERDAD" DE SHERLOCK

Por su lado, Parkhill expone cómo el Sherlock clásico "es un personaje bastante solitario" y su "único amigo es Watson", quien no es su "igual en cuanto a intelecto". Así, en la serie de Prime Video se establece que "Moriarty es su primera amistad verdadera".

En opinión del showrunner "la soledad, sobre todo cuando estás creciendo, esa sensación de que no encajas, la sensación de que nunca encontrarás tu felicidad, a tu gente o a tu tribu", es definitivamente algo sobre lo que se debería escribir más, si bien es cierto que él mismo no pensó en ello al escribir la serie. "No, solo pensé que definitivamente quería explorar la idea de la pérdida y definitivamente quería explorar la idea de cómo una hermosa amistad puede volverse mala", admitió.

Por muchas y diferentes adaptaciones que se hagan del personaje creado por Arthur Conan Doyle en el siglo XIX, la característica por la que siempre destaca el icónico detective es su capacidad de observación y deducción, cualidades que también tiene el Sherlock encarnado por Fiennes-Tiffin.

"Creo que la razón por la que son personajes tan atractivos y no nos aburrimos de volver a contar sus historias es porque si fueran más intelectuales, sería casi increíble", expone el actor de títulos como 'El ministerio de la Guerra Sucia' o la saga 'After'. Fiennes-Tiffin añade que "casi tendrías que justificarlo con algo como que cayeron en un tanque de ácido o algún tipo de elemento sobrenatural, porque están al límite de lo creíble".

"Por eso las obras de Conan Doyle son tan increíbles, porque ha conseguido situarlos justo en el límite de la capacidad humana, creo, y por eso volver a contar las historias siempre es muy divertido", repite el intérprete.

UNA HISTORIA DE ORIGEN

En cuanto a cómo coger estos personajes tan icónicos y darles un giro sin hacerles perder su esencia, Parkhill expone que la clave es que 'El joven Sherlock' se trata de "una historia de origen", centrada en explorar lo que convierte a Sherlock y Moriarty en las figuras que todo el mundo conoce.

"Así que no te fijas tanto en el material que hay, en los maravillosos libros que hay, sino que intentas responder a la pregunta de cómo llegan a ser así. Creo que eso te da cierta libertad para jugar", explica el creador de la ficción. "Tal y como yo lo veía, no se trataba tanto de una adaptación de las historias de Conan Doyle. No tocamos realmente esas historias específicas y queríamos explorar más la idea de lo que viene antes", señala.

En cuanto cómo se acercó a esa versión más joven de Sherlock, Parkhill revela que siempre había tenido en mente conocerle en la cárcel. "Me parecía muy divertido, pero no sabía qué había hecho. Y cuanto más lo pensaba y hablaba de ello, más me gustaba la idea de que fuera un desastre", recuerda. Y es que, mientras que "el Sherlock de siempre tiene todas las respuestas" y "está muy seguro de sí mismo", la versión joven de la serie de Prime Video es "un poco caótico, un poco desastre, un poco crudo, un poco sin filtros", como si no supiese "muy bien qué hacer con su cerebro".

Aparte de con Fiennes-Tiffin y Finn como Sherlock y Moriarty, respectivamente, el reparto de 'El joven Sherlock' cuenta con Zine Tseng, Joseph Fiennes, Max Irons y Colin Firth, entre otros.