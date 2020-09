Llega a TNT 'Raised by Wolves', la serie de Ridley Scott

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

'Raised by Wolves', serie de ciencia ficción creada y producida por Ridley Scott, se estrenará en España este jueves 10 de septiembre en TNT. El aclamado cineasta, conocido por películas icónicas como 'Alien, el octavo pasajero', 'Blade Runner' o 'Thelma y Louise', se ha encargado, también, de la dirección de los dos primeros episodios de la ficción.

La serie está protagonizada por Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath, Niamh Algar, Jordan Loughran, Matías Varela, Ethan Hazzard, Aasiya Shah, Ivy Wong y Travis Fimmel, este último conocido por su interpretación de Ragnar Lothbrok en 'Vikingos'.

'Raised by Wolves' transcurre en un misterioso planeta aparentemente deshabitado en un futuro en el que la Tierra ha sido destruida. Allí dos androides tratan de llevar a cabo la misión que les ha sido encomendada: criar y proteger a un niño.

Un objetivo que se complicará con la llegada inesperada de una colonia de humanos enfrentada por sus diferencias religiosas. Los androides no tardarán en descubrir que pretender controlar las creencias de los hombres puede ser una tarea difícil y peligrosa.

Este proyecto supone una de las pocas incursiones de Ridley Scott en las series de televisión, medio en el que no había trabajado desde los comienzos de su carrera. "En principio yo iba a participar como productor con mi compañía, pero me encantaron los guiones de los primeros episodios, así que sentí que no podía dejarlos escapar", declaró en un comunicado.

"QUERÍA ESTAR INVOLUCRADO EN TODO EL PROCESO"

"Quería estar involucrado en todo el proceso: en el casting, en el aspecto visual, etc. Desde luego, la inspiración fue el material", agregó. Según Aaron Guzikowski, showrunner y guionista, de la serie, "esta producción tiene el AND de los trabajos de Ridley Scott. Hay influencias temáticas de su universo en los androides, los escenarios, la estética [...] pero ha evolucionado en algo nuevo".

'Raised by Wolves' es una producción original de HBO Max, la plataforma de streaming de WarnerMedia en Estados Unidos. En España, será TNT la encargada de distribuir la serie, que consta de 10 episodios.

La emisión comenzará con un doble episodio. A medida que se vayan emitiendo semanalmente los diez capítulos de los que consta la serie, estarán disponibles en TNT Now y en otras plataformas de vídeo bajo demanda.