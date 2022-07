Una madre busca venganza en el dramático tráiler de The Beast Must Die, la nueva serie de AMC+

Dramático tráiler de The Beast Must Die: Una madre busca venganza en la nueva serie de AMC+

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

El próximo 14 de julio AMC+ lanza The Beast Must Die, un drama protagonizada por Cush Jumbo (The Good Wife, Quédate a mi lado) y Jared Harris (Mad Men) sobre una afligida madre con sed de venganza tras el asesinato de su hijo en un atropello con fuga. Basada en la novela homónima de 1938 escrita por Nicholas Blake, la ficción está repartida en seis episodios de 45 minutos que se irán estrenando cada jueves.

"No sé dónde vive. No sé cómo se llama. Pero voy a encontrarlo... y matarlo", sentencia con seguridad Frances Cairnes, interpretada por Jumbo, en el adelanto de la nueva serie de AMC+.

Cuando finalmente esta madre encuentra al culpable del atropello de su hijo, el detestable y abusivo empresario George, a quien da vida Harris, Frances se gana la confianza de su familia y planea su asesinato. Sin embargo, no sabe que el detective Nigel Strangeways, encarnado por Billy Howle (Dunkerque, Star Wars), le vigila desde cerca, ya que tiene razones para creer que su departamento encubrió la participación de George en el incidente.

"Sé que estás haciendo y tienes que parar", implora en el avance Strangeways que, pese a sufrir de estrés postraumático tras la reciente muerte de su pareja, se vuelca en el caso para obtener justicia al mismo tiempo que intenta frustrar los planes de venganza de Frances.

AMC+ está disponible en Orange TV, Vodafone TV, Jazztel TV y como canal adicional en Prime Video.