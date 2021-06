Maggie Civantos protagoniza 'Express', primera serie española de Starzplay que refleja cómo "el miedo mueve el mundo" - THE MEDIAPRO STUDIO

Iván Escobar: "Vivimos una época de exaltación del individualismo, con gobiernos que funcionan a golpe de tuit"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Starzplay debuta en la producción de ficción española con 'Express', la nueva serie de Iván Escobar, creador de 'El barco' y 'Vis a vis'. Protagonizada por Maggie Civantos, este drama de intriga y suspense ahonda en el fenómeno de los secuestros exprés, siendo "un reflejo de la sociedad" actual, en el que "todo se mueve tan rápido que no hay lugar para reaccionar". "Vivimos una época de exaltación del individualismo, incluso los gobiernos funcionan a golpe de tuit", señala el showrunner.

'Express' narra la historia de Bárbara (Civantos), una psicóloga criminal víctima de un secuestro exprés, una terrorífica modalidad de extorsión que se está extendiendo en todo el mundo, acabando en muchos casos en un violento asesinato. Tras esta experiencia, Bárbara decide trabajar como negociadora en casos similares al suyo y su principal objetivo es comprender por qué ella se convirtió en la víctima y en descubrir a las personas que resquebrajaron, para siempre, su vida y la de su familiar.

"Es la historia de una herida y de cómo la protagonista sintió que todo el mundo falló", explica Escobar, destacando que 'Express' "no habla realmente sobre este tipo de secuestros". "Lo que a nosotros nos interesaba contar es una especie de sensación que exuda esta sociedad en la que vivimos todo de manera completamente apresurada, en la que vamos corriendo a todos los sitios", explica el creativo en una rueda de prensa realizada durante el rodaje de la serie.

"Todo es exprés, la comida, las relaciones, los viajes, los divorcios, hasta el amor y el sexo. Y, claro, por supuesto, también los delitos", añade, destacando cómo la pandemia ha ahondado "la separación de las clases sociales". "La gente no tiene una escopeta en su casa y no va a atracar a un banco, pero sí tiene un coche y un maletero. Eso fue lo que nos dio pavor, todos somos potenciales víctimas", agrega, destacando que los secuestros exprés "democratizan el miedo".

"EL MIEDEO ES UTILIZADO POR CAMPAÑAS POLÍTICAS"

Precisamente el miedo es el principal concepto en el que ahondan tanto Escobar como Antonio Sánchez, guionista de la ficción. "Es utilizado para campañas publicitarias y electorales. Nos dicen que no dejemos nuestras casas porque no las pueden ocupar, que construyamos muros con concertinas para que los inmigrantes no entren, que vayamos a vivir a urbanizaciones cerradas con fuertes medidas de seguridad. El miedo mueve el mundo, es su mayor empresa", argumenta Sánchez.

"No solo es el miedo, sino todo lo que le rodea, de qué sucede cuando no sabes encararlo y cómo este termina pasando factura", explica Maggie Civantos. "Ella es víctima de una mala decisión, de querer enterrar el pasado y, meses después, termina explotándole en la cara", añade.

Strazplay se suma a las producciones en español, un avance que busca "romper con las barreras del idioma". "Es importante no imitar a las producciones estadounidenses, es maravilloso ver una serie española que se note que lo es. [...] Solo necesitamos que el conflicto y los personajes trasciendan a su nacionalidad, que sus problemas tengan una mirada universal", destaca Escobar, quien asegura que es también muy importante "huir del algoritmo".

Creada por Escobar y escrita por el propio Escobar, Sánchez y Martín Suárez, 'Express' está dirigida por Gabe Ibáñez e Iñaki Peñafiel y producida por Starzplay y The Mediapro Studio. Protagonizada por Maggie Civantos, completan el reparto Kiti Mánver, Vicente Romero, Esteban Meloni, Alba Planas, Ana Marzoa, Loreto Mauleón y Bernardo Flores.