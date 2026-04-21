Marta Loza aborda la desigualdad en la crianza en 'Yo siempre a veces': "Aplauden a los padres por cambiar un pañal"

1080251.1.260.149.20260421185436 Marta Loza y Marta Bassols, creadoras de 'Yo siempre a veces', y Claudia Costafreda, una de las directoras de la serie - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este jueves 23 de abril se estrena en Movistar Plus+ 'Yo siempre a veces', serie creada por Marta Loza y Marta Bassols que competirá en la sección oficial de Canneseries. Ana Boga debuta en pantalla dando vida a Laura, una joven madre que se enfrenta a las vicisitudes de la crianza en un contexto marcado por la precariedad y las expectativas desiguales que se ciernen sobre ella y su pareja.

"Simplemente por el hecho de ser padre te aplauden por cambiar un pañal", asegura Loza en una entrevista concedida a Europa Press. "Si un padre baja con su hija al parque la gente le aplaude: 'Qué bien lo hace este chico'. En cambio si, por lo que sea, la madre ese día no ha podido bajar al parque, directamente se la tacha de mala madre", continúa la cineasta.

"Se dice mucho 'es un padrazo' de alguien que hace cosas muy básicas: ha bañado al bebé, le ha cambiado el pañal, le ha dado la cena, le ha recogido del cole... Le dirán que es un padrazo. Para que te digan que eres una madraza, no sé qué tienes que hacer", denuncia Bassols que, además de ejercer como cocreadora, también da vida en la serie a una de las amigas de la protagonista.

"Se juzga mucho más duramente a una madre que no cumple con las expectativas que tiene la sociedad de ella que a un padre que decide irse unos años fuera para trabajar en su carrera profesional", asegura Boga, protagonista de 'Yo siempre a veces'. "Se espera mucho más de las mujeres y, al mismo tiempo, no se les reconoce y no se les da las gracias", apunta la actriz, explicando que a las mujeres no solo se les exige más que a los hombres en este sentido, sino que "se da por hecho que lo tienes que hacer".

"Incluso cuando los padres se vinculan, en la mayoría de casos no se vinculan de manera completamente equitativa. Y en cuanto a la carrera profesional, sin duda les afecta casi siempre más a las mujeres", insiste Bassols.

A pesar de vivir en la misma ciudad que el padre de su hijo, la protagonista de 'Yo siempre a veces' afronta la crianza prácticamente sola al contar con "una red de apoyo deficiente", tal y como señala Boga a propósito de su personaje. En este sentido, Bassols señala la importancia de que modelos de familia más allá del formado por una madre y un padre tengan representación "en pantalla y en todos los lugares", asegurando que "lo que no se representa no existe".

"NOS HAN VENDIDO EL SUEÑO DE LA CLASE MEDIA"

"Estamos normalizando una nueva forma de precariedad", denuncia Loza. "Nos han vendido el sueño de la clase media como deconstrucción de la clase obrera franquista y lo que estamos viendo son sueldos que no llegan a cubrir las necesidades básicas que tenemos todas para vivir, que al final son un techo y una comida, salud y educación", explica. "Estamos bastante desactivados a la hora de reclamar nuestro derecho a vivir con dignidad", apostilla Bassols.

David Menéndez, que en 'Yo siempre a veces' encarna a la pareja de la protagonista, denuncia que la precariedad "se alarga durante años". "Ahora en Barcelona o en Madrid, aunque estudies, igual hasta los 30, 35 años o 40 puedes ser precario, y es una cosa que no se había contemplado. Nuestros padres no tenían esa historia", señala el actor de 'El fantástico caso del Golem' o 'Cardo'.

'Yo siempre a veces' competirá, junto a 'Se tiene que morir mucha gente', en la sección oficial de Canneseries. Estas dos producciones españolas, sumadas a las tres películas que también compiten en Cannes ('Amarga Navidad' de Pedro Almodóvar, 'El ser querido' de Rodrigo Sorogoyen y 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi), configuran lo que Claudia Costafreda, una de las directoras de la serie, describe como "un momento luminoso". "La ficción española hace tiempo que es de nivel, que es de culto", señala Menéndez, asegurando que "está donde se merece".