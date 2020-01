El mejor cine de los 60 aterriza en TCM con dos nuevos capítulos de 'The Movies' y 10 clásicos de la década

Actualizado 02/01/2020 12:54:40 CET

El sábado 4 de enero TCM emitirá dos nuevos capítulos de 'The Movies', la serie documental producida por Tom Hanks que recorre la historia del cine norteamericano. En esta ocasión, los episodios se centrarán en la década de los 60, y durante todo el día su emisión vendrá acompañada de clásicos cinematográficos de la época.

El estreno de 'The Movies: Los sesenta' estará acompañado por una decena de títulos que marcaron la llamada "década prodigiosa": 'Lolita', 'El apartamento', 'West Side Story', 'El guateque', 'Dos en la carretera', 'La leyenda del indomable', 'Grupo salvaje', '¿Qué fue de Baby Jane?', 'Uno, dos, tres' y 'Bonnie y Clyde'.

En la década de los 60 se vivieron profundos cambios tanto en lo social como en lo político. En el mundo del cine destacaron directores de prestigio como Stanley Kubrick y Alfred Hitchcock; estrellas como Jerry Lewis, Doris Day o Mel Brooks; y personajes cinematográficos tan populares como James Bond.

Esta época y su legado cinematográfico serán analizados a lo largo de estos dos capítulos de 'The Movies' por realizadores como Brad Bird, Cameron Crowe, Michael Mann o John Landis e intérpretes como Julianne Moore, Julia Roberts, Robert Redford y Tom Hanks, promotor del proyecto.

'The Movies', una producción de Playtone, estará disponible en TCM durante todo el mes de enero. El sábado 4, los dos capítulos dedicados a los años 60 se emitirán a las 21.15 y a las 22.00 horas. A lo largo de este día, la programación de la cadena será la siguiente:

03:46 Lolita (Lolita, 1962)

06:15 ¿Qué fue de Baby Jane? (What Ever Happened to Baby Jane?, 1962)

08:25 Blow-up: Deseo de una mañana de verano (Blow-up, 1966)

10:13 El guateque (The Party, 1968)

11:49 El apartamento (The Apartment , 1960)

13:51 Dos en la carretera (Two for the Road, 1967)

15:39 Uno, dos, tres (One, two, three, 1961)

17:24 La leyenda del indomable (Cool Hand Luke, 1967)

19:27 Bonnie y Clyde (Bonnie And Clyde, 1967)

21:15 The Movies: Los sesenta Parte1(2019) ESTRENO EXCLUSIVO

22:00 The Movies: Los sesenta Parte 2 (2019) ESTRENO EXCLUSIVO

22:46 West Side Story (West Side Story, 1961)