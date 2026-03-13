'La Nena', adaptación "libre" del libro que culmina la trilogía de 'La novia gitana', toma el Festival de Málaga

'La Nena', Adaptación "Libre" Del Libro De Carmen Mola Que Culmina La Trilogía De 'La Novia Gitana', Toma Málaga - ATRESMEDIA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El próximo 12 de abril llegará a Atresplayer 'La Nena', una "adaptación libre" del libro homónimo de Carmen Mola que culmina la trilogía de 'La novia gitana' dirigida por Paco Cabezas. La entrega, presentada en el Festival de Málaga, promete diferenciarse sustancialmente del material original, como ya hicieron las anteriores, y concluir la historia de la inspectora Elena Blanco (Nerea Barros) en una temporada donde Chesca (Lucía Martín Abello) cobra un gran protagonismo.

Jordi Frades, director de Diagonal TV se ha referido a la naturaleza de la serie como una ficción "inspirada en" las novelas de Mola, más que una adaptación fiel, remarcando cómo iba creciendo la separación entre ambas a medida que se iban introduciendo cambios. "Ahora que llega hasta la tercera temporada, la separación a veces es más grande porque tienes que ser coherente con lo que se ha contado en las temporadas anteriores", razona durante la rueda de prensa celebrada en el marco de la presentación celebrada durante el festival.

También Lucía Martín Abello subraya que se trata de "una adaptación" pero opina haber "sobrepasado con creces lo que se puede esperar de ese tercer libro, sobre todo para lectoras y lectores que lo leyeron". En cuanto al viaje de su personaje, la actriz menciona que en esta tercera temporada el espectador encontrará a "una Chesca que necesita redención, una Chesca que lleva a cabo algo que yo creo que muchas mujeres a lo largo de la historia han necesitado, han querido o han desarrollado en su imaginario más justo, por así decirlo".

Hablando de cómo el personaje de Martín Abello se opone al de Blanco, Cabezas recuerda que tenía en mente un tema de Camarón de La Isla que habla de dos corazones en balanza, "uno pidiendo justicia, Elena, y otro pidiendo venganza, Chesca". El director reflexiona sobre cómo la temporada aborda precisamente eso, la manera de lidiar con los "propios demonios" y la pérdida de uno en el camino de la venganza.

EL PERSONAJE DE MARTÍN ABELLO SE ALEJA DEL LIBRO COMO MUJER EMPODERADA

"A mí me fascina el póster de esta temporada", declara Cabezas, recordando cómo los de las anteriores representaban primero a la víctima en un círculo y luego "a Elena con su hijo", también en un círculo. "Y ahora son las marcas en la espalda de un personaje femenino, digamos, empoderado", observa.

"Entonces, le queremos dar la vuelta a al concepto, sobre todo para los que han leído la novela", avisa el cineasta, que no sabe cómo describir al personaje de Chesca en el libro, pero apunta que "era muy duro lo que pasaba" y en la serie querían darle la vuelta de forma que, "si alguien acaba en la picadora", no es ella.

'La Nena' contará con 8 episodios de 50 minutos de duración que se podrán ver en atresplayer, atresplayer Internacional y Disney+ (como parte del acuerdo alcanzado por ambas plataformas en septiembre). En cuanto al elenco, aparte de con Nerea Barros como la inspectora Blanco y Martín Abello como Chesca, la serie cuenta también con el regreso de Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán, Daniel Ibáñez, Nuria González, Óscar de la Fuente, Carmen Prada, Roberto Álamo y Carlos Cabra. Además, la ficción incorpora a su reparto a Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire, entre otros.