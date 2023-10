Netflix pone fin a Élite, que terminará tras su octava temporada: "Era el momento"

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Élite, una de las series españolas de Netflix de mayor éxito, terminará tras su octava temporada. Así lo ha anunciado Carlos Montero y Jaime Vaca, creadores de la ficción, durante la presentación de la séptima y penúltima temporada, que llegará al servicio de streaming este viernes 20 de octubre. "Acabamos por todo lo alto. Jaime, Netflix y yo pensamos que era el momento de ponerle fin", aseguró Montero

"'Élite' nos cambió la vida a todos, hay actores que empezaron con nosotros y ha sido su trampolín para ser ahora estrellas mundiales, le está pasando a este elenco y es un orgullo haber contribuido a eso y saber que nos han visto en todo el mundo y le ha gustado", ha afirmado el creador y 'showrunner' de la ficción en la comparecencia ante los medios en el centro de producción de Netflix en Tres Cantos.

Los creadores no han querido responder a si habrá 'spin-offs' de la serie, pero aseguran que "la puerta está abierta". En esta misma línea, Omar Ayuso, quien regresa a la serie en esta séptima temporada, es escéptico respecto al final definitivo de 'Élite': "Yo llevo escuchando que es la última temporada desde la tercera, así que..."

Maribel Verdú, que es una de las incorporaciones estrella de la séptima temporada y que también aparecerá en la última tanda de episodios, ha lamentado que la ficción termine. "Podría estar toda la vida en esta serie", ha asegurado la actriz, refiriéndose al buen clima de rodaje y elogiando a sus compañeros por su profesionalidad.

UNA TEMPORADA SOBRE SALUD MENTAL

La séptima temporada va a ser "ADN cien por cien 'Élite'", afirman los creadores y, como en anteriores entregas, habrá un tema social que vertebrará la trama, en este caso, la salud mental. "Todos los personajes van a pasar por una lucha interna y también vamos a contar cómo otros personajes no saben cómo comportarse o reaccionar cuando alguien querido está sufriendo", señalan.

En todo caso, Montero y Vaca aseguran que no buscan aleccionar a nadie sino, simplemente, "ir con los tiempos". "Nuestra responsabilidad es con la historia de los personajes", aclaran, haciendo hincapié en que, a pesar del éxito de la serie y su impacto, no piensan que su labor sea docente. Verdú añade que, si bien 'Élite' no busca dar ejemplo, el hecho de que abra temas de conversación que normalmente son tabú es ya valioso de por sí.

Junto a Montero y Vaca, en la presentación de la séptima temporada de la serie estuvieron, además de los mecionaos Ayuso y Verdú, gran parte del reparto de esta entrega: André Lamoglia, Valentina Zenere, Fernando Líndez, Ana Bokesa, Álvaro de Juana, Ander Puig, Nadia Al Saidi, Álex Pastrana, Carmen Arrufat, Mirela Balic y Gleb Abrosimov.

"En esta nueva entrega Omar lleva una nueva vida en la universidad y lejos de Las Encinas, pero no consigue pasar página. La culpa que siente por la muerte de Samuel y el sufrimiento de aquella etapa siguen muy presentes y le han llevado a hacer terapia. Gracias a unas prácticas, decide volver al colegio donde ocurrió todo para enfrentarse a sus fantasmas cara a cara", reza la sinopsis oficial de la séptima temporada de Élite.