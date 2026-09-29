Óscar Jaenada sobre las movilizaciones ciudadanas tras el deshaucio de Maricarmen: "Solo el pueblo salva al pueblo"

BILBAO, 29 Sep. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El actor Óscar Jaenada ha defendido las moviliaciónes ciudadanas desatada tras la polémica por el desahucio de Maricarmen, al tiempo que ha lamentado no encontrarse estos días en Madrid para mostrar su apoyo. "Solo el pueblo salva al pueblo", ha dicho en una entrevista con Europa Press durante la presentación de la serie 'Kill Jackie', en la que también participa la oscarizada Catherine Zeta-Jones.

"Hacía tiempo que no tenía pena de estar en Madrid, pero estos tres o cuatro últimos días sí me hubiera gustado estar allí", ha confesado. En esta línea, Jaenada ha mostrado su absoluto hartazgo con la clase política dirigente y ha cargado duramente contra el modelo tradicional, al que acusa de perpetuar los problemas sociales independientemente de quién gobierne. "Estoy cansado de tanto bipartidismo, PP y PSOE son lo mismo. Unos se alían con Vox, los otros con Junts, pero son la misma mierda", ha sentenciado el actor.

Para ilustrar el agotamiento del sistema actual, el intérprete ha recurrido a una gráfica metáfora, asegurando que "la sartén ya no calienta bien" y que "ya no es cuestión de lavar o no lavar, hay que tirar esa sartén y comprar una nueva". Según Jaenada, España cuenta con "muchas culturas muy distintas" y el modelo presente ha dejado de funcionar, por lo que ha exigido un cambio de paradigma urgente. "Hay que respetarse más, hacerlo mejor y valorar más al pueblo y menos a la élite, que ya está bien", ha concluido.