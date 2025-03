Pedro Alonso rueda la temporada 2 de 'Berlín' y promete "más peligro y rock and roll"

La temporada 2 de 'Berlín' promete "más rock and roll": "No cualquiera habría dicho que sobreviviríamos a la primera"

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Berlín', la precuela de 'La casa de papel' protagonizada por Pedro Alonso, regresará a Netflix con una segunda temporada que ya se encuentra en pleno rodaje. En esta nueva entrega de las aventuras de la banda capitaneada por Andrés de Fonollosa, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, creadores de la serie, han trasladado la acción de París a Sevilla donde prometen aparcar el tono de comedia romántica que predominó en su arranque para regalar al público "más peligro" y "rock and roll".

"No cualquiera podría haber dicho que íbamos a sobrevivir a la primera, con un cambio de género tan peligroso", asegura Alonso en un descanso del rodaje durante un encuentro con un reducido grupo de medios de comunicación entre los que se encontraba Europa Press. Y es que, a pesar de que el listón estaba ya muy alto para el spin-off de la serie la serie española más vista de la historia de Netflix, la primera temporada de 'Berlín' cumplió con las expectativas y aún se mantiene entre las diez ficciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma.

"Ahora, se va a volver a virar un poco más al género, sin negar esa comedia romántica. Hay más 'rock and roll', más peligro", avanza el protagonista, que encarnó por primera vez al impredecible Andrés de Fonollosa en 2017. Instantes antes de estas declaraciones, Alonso y Ulloa se encontraban metidos de lleno en sus personajes, Berlín y Damián, rodando una escena en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad hispalense, el Patio de Banderas.

"Es una serie que tiene una aspiración internacional y no deja de vender algo sublimado", comenta Ulloa sobre los estereotipos nacionales que se incluyen en la narración de estas producciones que triunfan en tantos países. Alonso añade que "hay algo también de mitología" en este aspecto, y que varios elementos de la serie "están un punto por encima de la realidad", precisamente por su carácter ficcional.

UN LEGADO QUE PRESERVAR

"No era nada fácil sostener la estela de La casa de papel. Nada fácil. Ha ido muy bien, con un cambio de tono. Yo, lo que me propongo es reeditar mi compromiso para no acomodarme, para disfrutar de la peripecia", confiesa Alonso que también declara que en la primera temporada los primeros meses de rodaje "se notaba la presión". "Yo no era consciente del fenómeno, de hasta que punto ese universo era tan global y fuerte. Había unos códigos, un lenguaje, una mitología de la que te das cuenta que es un poco como entrar en el universo Marvel", secunda Ulloa.

El éxito de 'La casa de papel' no se entiende sin el equipo que trabaja detrás de las cámaras. "Hay una conciencia de que lo que se está haciendo es entretenimiento, pero con excelencia. El hecho de ser entretenimiento no tiene ningún tipo de connotación menor. Tienes que hacer cosas con mucho rigor y sin subestimar al espectador", atestigua Ulloa, con quien coincide Alonso, que además destaca el "nivel de mimo" con el que se trata cada plano de la serie.

"Tenía la sensación de que estaba haciendo una película de Spielberg. Con movimientos tan reconocibles de las grandes producciones de cine de aventuras como 'En busca del arca perdida', 'Los Goonies'...", explica Ulloa que destaca la "ausencia de complejos" con la que el equipo de Vancouver, la productora de Pina, acostumbra a trabajar.

NUEVO GOLPE, NUEVOS ROSTROS

En su segunda temporada, 'Berlín' recuperará a la ecléctica banda que perpetró el robo de unas joyas valoradas en 44 millones de euros. Además de Alonso y Ulloa, que da vida a Damián, el hombre de confianza de Andrés, el equipo lo conforman Michelle Jenner que interpreta a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Begoña Vargas es Cameron, una kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández encarna a Roi, el fiel escudero de Berlín; y Joel Sánchez da vida a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda.

Con los nuevos episodios también llegan a 'Berlín' varias incorporaciones al reparto, entre las que se encuentra el personaje de Inma Cuesta, Candela, una mujer sevillana imprevisible y temperamental. La intérprete se pondrá en la piel del nuevo interés amoroso del protagonista, una mujer a la que describe como "puro temperamento" y un "contrapunto" al personaje de Alonso que "va a dinamitar" la segunda temporada. "Mi personaje es un poco una representación típica de lo que fuera de nuestras fronteras se entiende como España", observa la actriz.

La otra gran novedad en el elenco de la serie es la aristocrática pareja formada por el excéntrico y hedonista duque de Málaga Álvaro Hermoso de Medina, interpretado por José Luis García-Pérez, y su misteriosa y refinada esposa la duquesa de Málaga Genoveva Dante, a la que da vida Marta Nieto. El rodaje también pasará por otras localizaciones de España como Madrid o San Sebastián y se espera que finalice en septiembre de este año, por lo que, por ahora parece complicado que los nuevos capítulos del spin-off de 'La casa de papel' lleguen a Netflix antes de 2026.

Hasta el momento, la plataforma no ha publicado ninguna sinopsis oficial y los detalles de la que trama, tal y como insisten los actores, se encuentran escondidos bajo llave. Pina y Martínez Lobato han escrito los ocho episodios de la segunda entrega junto a Lorena G. Maldonado, Itziar San Juan y David Barrocal, quien también se encarga de la dirección junto a Albert Pintó y Jose Manuel Cravioto.