La segunda temporada de 'The Pitt' y la última de 'Hacks' dominan las nominaciones a los Emmy 2026- HBO MAX

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La segunda temporada del drama médico de HBO Max, 'The Pitt', con 25 candidaturas, encabeza la lista de nominados a los premios Emmy 2026 en la categoría de drama mientras que la última temporada de 'Hacks', también de HBO, hace lo propio en comedia con 24 nominaciones. A estos títulos les siguen, muy de cerca, dos nuevas series de Apple TV: la comedia de terror 'La maldición de Widow's Bay', que acumula 19 nominaciones, y 'Pluribus', el intrigante drama de ciencia ficción que cuenta con 18 candidaturas.

La gala de entrega de 78.ª edición de los premios Emmy tendrá lugar el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre ya en España) y estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales.

Los actores Liza Colón-Zayas (The Bear) y Jeff Hiller (La maldición de Wydow's Bay) han sido los encargados de anunciar las nominaciones de cara a la gala en la que ocho títulos lucharán por alzarse con el premio a la mejor serie dramática. Los nominados con 'La diplomática', 'El caballero de los Siete Reinos', 'The Pitt', 'Slow Horses', 'Vicios ocultos', 'Pluribus', 'Paradise' y 'La edad dorada'.

Carrie Coon ('La edad dorada'), Chase Infiniti ('Los testamentos'), Keri Russell ('La diplomática') Rhea Seehorn ('Pluribus') y Zendaya ('Euphoria') son las nominadas al premio a mejor actriz dramática. La cantante y actriz, que este verano estrella dos superproducciones Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, consigue su tercera nominación con la tercera y última temporada de la serie de HBO.

Por el Emmy a mejor actor dramático lucharán Sterling K. Brown ('Paradise'), Gary Oldman ('Slow Horses'), Mark Ruffalo ('Task') Rufus Sewell ('La diplomática') y el ganador del pasado año, Noah Wyle ('The Pitt').

'HACKS' HACE HISTORIA EN COMEDIA

Y en la categoría de comedia, 'Hacks' cierra su andadura en los Emmy con una actuación estelar, consiguiendo 24 nominaciones gracias a su quinta y última temporada, la mayor cantidad jamás obtenida por una serie de comedia en un solo año. Con esta marca, la producción de de HBO Max supera el récord anterior de 23 nominaciones, establecido por 'The Bear' de FX en 2024 e igualado en 2025 por 'The Studio' de Apple TV.

Además de la gran favorita 'Hacks', las candidatas a mejor serie del año son 'Colegio Abbott', 'Terapia sin filtro', La maldición de Widow's Bay', 'Nadie quiere esto', 'Margo tiene problemas de dinero' y 'The Bear'. Precisamente la protagonista de esta última, Ayo Edebiri, es una de las candidatas al Emmy a mejor actriz de comedia junto a Elle Fanning ('Margo tiene problemas de dinero'), Quinta Brunson ('Colegio Abbott'), Lisa Kudrow ('The Comeback') y la legendaria Jean Smart ('Hacks').

Yahya Abdul-Mateen II ('Wonder Man'), Steve Carell ('Rooster'), Jason Segel ('Terapia sin filtro'), Matthew Rhys ('La maldición de Widow's Bay') y Martin Short ('Solo asesinatos en el edificio') son los intérpretes que optan al Emmy a mejor actor de comedia.

En esta categoria, cabe destacar además la nominación póstuma del cineasta Rob Reiner como actor invitado en la cuarta temporada de 'The Bear'. El director de La princesa prometida o 'Cuando Harry encontró a Sally' da vida a Albert Schnur, un gurú de las finanzas que asesora a Ebraheim (Edwin Lee Gibson), dándole consejos sobre cómo expandir el servicio de comida para llevar del restaurante.

'BRONCA 2', LA FAVORITA ENTRE LAS MINISERIES

En cuanto a las miniseries o telefilmes, 'Su peor pesadilla', 'Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette', 'DTF St. Louis', 'La bestia en mí' y 'Bronca 2', que es otra de las grandes favoritas de esta edición de los Emmy con un total de 16 candidaturas, son los títulos nominados en esta edición.

Claire Danes ('La bestia en mí') Carey Mulligan ('Bronca 2'), Sally Field ('Criaturas luminosas'), Sarah Pidgeon ('Love Story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette') y Sarah Snook ('Su peor pesadilla'), optan al Emmy a mejor actriz en miniserie y telefilme. Del lado masculino, los candidatos al galardón a mejor actor en miniserie o telefilme son Charlie Hunnam ('Monstruo: La historia de Ed Gein'), Riz Ahmed ('Bait'), Oscar Isaac ('Bronca 2'), Jason Bateman ('Black Rabbit') y Matthew Rhys ('La bestia en mí').

La votación final de la 78.ª edición de los premios Emmy tendrá lugar del 17 al 26 de agosto, antes de la entrega de los premios Emmy de Artes Creativas y la Gala de Gobernadores, que se celebrarán del 5 al 6 de septiembre. La ceremonia de entrega de los Emmy tendrá lugar el domingo 14 de septiembre (madrugada del lunes 15 de septiembre ya en España) en el en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La gran gala de la televisión estará conducida por la actriz Mariska Hargitay, protagonista de Ley y Orden: Unidad de Víctimas especiales. argitay se convertirá así en la primera mujer en presentar estos premios en 15 años, tomando el testigo de la también actriz Jane Lynch.