Sergio Ramos desde dentro en el tráiler de la docuserie de Amazon 'El corazón de Sergio Ramos'

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid y uno de los jugadores españoles más conocidos del fútbol reciente, desvela su lado más íntimo en la docuserie que protagoniza para Amazon. 'El corazón de Sergio Ramos', el documental sobre su vida, que llegará al servicio de streaming el 13 de septiembre, ha presentado su tráiler durante el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo.

El adelanto, presentado por el futbolista, revela la vida cotidiana del jugador, así como su relación con su familia más cercana. De sus intereses más allá del balompié a sus momentos más complicados, 'El corazón de Sergio Ramos' reúne en sus ocho capítulos la vida del futbolista más allá de su aspecto más mediático.

La docuserie repasa no sólo la actualidad del jugador, sino todo su legado, desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la Selección Española de Fútbol y su rol como capitán del Real Madrid. 'El corazón de Sergio Ramos' se incorpora a la lista de producciones deportivas de Amazon, donde ya están disponibles 'All or Nothing: Manchester City', 'This Is Football' o 'Inside Borussia Dortmund'.