Serinda Swan protagoniza La Forense: "Los médicos forenses brindan mucha dignidad a los fallecidos"

TORONTO, 17 May. (EUROPA PRESS - Raquel Laguna) -

Detrás de cada cuerpo, hay una historia. Y muchas historias misteriosas basadas en casos reales es lo que nos trae La forense, nueva serie que estrena Calle 13 este viernes 17 de mayo.

Basada en los exitosos libros de M.R. Hall, La Forense gira entorno a su protagonista, interpretada por la actriz Serinda Swan(Inhumans, Ballers). Jenny Cooper estrena trabajo como médico forense en Toronto, donde investigará varias muertes sospechosas.

Valiente, terca y vulnerable, intenta llegar al fondo de cada caso para descubrir la verdad. Jenny antes trabajaba como médico de urgencias y se ha quedado viuda con un hijo de diecisiete años. Tras la muerte de su marido siente una fuerte conexión con la muerte vinculada a un secreto de su pasado que solo ahora empieza a entender. Al lidiar con historias basadas en casos reales, Jenny demuestra ser una forense contemporánea que vela por los muertos incluso cuando incomoda a los vivos y defiende a los que no tienen recursos o están en peligro.

Europa Press tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de La Forense en la ciudad de Toronto (Canadá). Serinda Swan asegura que es muy común tener mujeres forenses en Canadá. "Lo gracioso es que no es raro, en absoluto. En realidad, hay una doctora forense en Toronto llamada Jennifer que tiene la misma edad que mi personaje, Jenny. Investigué mucho sobre esto. También es una doctora de urgencias. Es literalmente Jenny, es una locura", cuenta entre risas la protagonista de la serie.

La actriz canadiense se preparó a conciencia para interpretar a Jenny Cooper. "He leído los libros, he visto una autopsia de verdad Obviamente estudié con diferentes médicos forenses y patólogos. Es maravilloso ver su historia contada con tanta precisión, porque es una profesión muy interesante, realmente lo es. Les brindan mucha dignidad a los fallecidos. Así que es emocionante y me encanta que sea una mujer. En los últimos años hemos visto muchas series muy masculinos, y creo que también deberíamos estar viendo shows femeninos".

AMOR DE MADRE

El actor Ehren Kassam interpreta a Ross Khaligi, el hijo de 17 años de Jenny. Serinda Swan describe la relación de su personaje con su hijo como "una relación muy amorosa". "Ehren entiende la relación que una madre y su hijo realmente necesitan y es un actor con mucho talento. Jenny tuvo a su hijo a los 19 años y hay una codependencia. Ella lo ama, pero también lo necesita. Toda su vida gira alrededor de su hijo. Esta primera temporada veremos su adolescencia y cómo es la relación de Jenny con Ross. Es una de mis historias favoritas durante toda la temporada. Hay escenas tan geniales", explica la guapa intérprete.

Uno de los mayores retos a los que tuvo que enfrentarse Ehren Kassam para preparar su personaje fue aprender a nadar como si fuera un nadador profesional, ya que Ross lo es. "Me da miedo el agua, pero tuve un instructor de natación que me ayudó mucho. Fue duro, pero lo conseguí", dice el joven.

CASOS REALES

La protagonista de La Forense investiga casos basados en historias reales. A pesar de que la serie está basada en los libros de M.R. Hall, no todos los casos provienen de la obra del escritor británico, tal y como explica Morwyn Brebner, creadora y guionista del show.

"No hemos sacado todos los casos de los libros. Comenzamos desde los libros y el primer caso, el episodio piloto, es diferente, pero se toma de uno de los libros. Pero realmente sentimos que queríamos involucrarnos con el mundo tal y como está sucediendo ahora. Así que nuestros casos son realmente muy actuales y creo que el público los identificará y sabrá de qué estamos hablando".

La ciudad canadiense de Toronto juega un papel muy importante en La Forense. "La serie se desarrolla en Toronto. Trata de Toronto, y los casos en los que los escritores y el equipo se inspiraron fueron cosas que sucedieron aquí. Todos piensan que los canadienses son educados y encantadores, pero tenemos algunos casos horripilantes en esta ciudad, en Toronto. Creo que lo que es realmente interesante es el gran debate en nuestra ciudad sobre la policía que investiga a personas que quizás son consideradas como minorías, y qué tan seriamente están investigando ese tipo de casos en los que las minorías son víctimas de violencia y asesinados. Algunos de nuestros casos fueron inspirados en esto, en torno a qué tan profundamente investigamos una muerte", explica por su parte Adrienne Mitchell, productora ejecutiva y directora de los primeros cuatro capítulos del show.

Los actores Roger Cross, Eric Bruneau, Tamara Podemski, Alli Chung, Lovell Adams-Gray y Saad Siddiqui completan el reparto de La Forense, que en su primera temporada cuenta con un total de ocho episodios.