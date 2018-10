Tarantino, Anderson y cabras cortacésped en el regreso de Padre de familia en Neox

Actualizado 07/09/2018 16:25:27 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Neox estrena la 17ª temporada de la serie animada Padre de familia este lunes a las 22:30 horas. En esta nueva entrega, habrá guiños a Quentin Tarantino, Wes Anderson y Michael Bay. Peter también hará un nuevo atractivo amigo y usará unas cabras como cortacésped.

Creada por el director, guionista y cantante Seth MacFarlane, Padre de familia regresa con nuevas y desternillantes aventuras. El primer de los cinco primeros episodios que el canal de Atresmedia estrenará este lunes es Un episodio digno de Emmy. En él, Peter, cansado de no ganar el codiciado premio se embarca en su propia campaña For Your Consideration por Padre de Familia.

Despues, sera el turno de Peter el chaquetero. Tras un embarazoso accidente, Peter conoce a un paramédico atractivo y guapo llamado Stryker Foxx. Pronto decide que Quagmire, Joe y Cleveland no están a la altura y comienza a inventar excusas para evitarlos.

Cabras y niñeras pone nombre al tercer capitulo en el que Peter evita cortar el césped haciéndose con una manada de cabras para que se lo coman, pero acaban destrozando la casa. Por otra parte, los padres de Lois deciden que lo que los Griffin necesitan es una niñera y contratan una para ellos.

Luego verá la luz Sigue el rastro del dinero, donde Chris está decepcionado por recibir un simple billete de un dólar por su cumpleaños de su abuelo rico Carter. Stewie se queda con el dólar, pero Peter se lo quita y se va a dar un paseo. En La Almeja Borracha, lo intercambia con Tom Tucker por cien centavos.

La velada la rematará Tres directores, un episodio especial de estilo antológico. Peter es despedido de su trabajo en la fábrica de cerveza, y tres famosos directores relatan la historia en forma de cuento. Primero será Quentin Tarantino, seguido de Wes Anderson y finalmente, llegará la versión explosiva y desafiante de Michael Bay.