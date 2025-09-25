Taz Skylar (One Piece): "El Gobierno tenía el rol de proteger a los ciudadanos, ahora es decirnos qué podemos hacer"

Taz Skylar posa en una entrevista concedida a Europa Press durante la inauguración de la San Diego Comic-Con en el Palacio de Ferias y Congresos, a 25 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

El actor británico español Taz Skylar ha defendido que los Gobiernos tenían el rol de "proteger" a los ciudadanos en la sociedad y, sin embargo, ahora dice qué es lo que la gente puede o no puede hacer, "limitándoles" las posibilidades que tengan en la vida.

"Lo que es el sentido del gobierno, el origen del gobierno, es proteger y facilitar a los ciudadanos. No tenía otro trabajo dentro de nuestra sociedad, otro significado. Y sí que yo siento que ya no es su rol. Ya el rol es decirnos qué es lo que podemos o no hacer, limitarnos o no las posibilidades que tengamos en la vida, ponernos pegas cuando queremos progresar. La ayuda que nos proporciona me parece menor a la cantidad de dificultades que nos proporciona", ha señalado el actor en una entrevista a Europa Press.

Skylar es uno de los protagonistas del 'live action' del manga de 'One Piece', uno de los éxitos de Netflix. En ella, el protagonista --Luffy, interpretado por Iñaki Godoy-- recluta a sus amigos y se hace a la mar con el fin último de encontrar el mítico One Piece y convertirse en el nuevo Rey de los Piratas.

En el transcurso de sus aventuras, los llamados 'Piratas del Sombrero de Paja' derrocan dictadores, se enfrentan a nobles y resuelven injusticias por las islas por las que pasan. La bandera de los protagonistas --una calavera con el famoso sombrero de paja-- ha sido uno de los símbolos adoptados recientemente en protestas contra el gobierno en países como Indonesia, Nepal o Francia.

En Indonesia, por ejemplo, los ciudadanos comenzaron a colgar las enseñas del manga en respuesta a la petición del presidente del país, Prabowo Subianto, de pender la bandera nacional de cara al Día de la Independencia, según informó la BBC. "Me encanta que un símbolo al cual tengo una relación muy profunda se esté convirtiendo en el símbolo de no, esto no me parece bien y no lo vas a continuar haciendo", ha destacado Skylar.

'One Piece' se comenzó a publicar como manga en 1999 y llegó a las pantallas de televisión como anime en 2003. En 2015 entró en el libro Guinness de los Récords tras vender más de 500 millones de copias a nivel mundial. Hace dos años llegó finalmente a Netflix la primera temporada del 'live action'. La segunda está prevista para 2026.

Al respecto, Skylar ha comentado que grabar la segunda temporada fue "muchísimo más duro" que filmar la primera. "La escala de lo que estábamos intentando conseguir era fácilmente cuatro veces más grande. Y teníamos el mismo tiempo y los mismos recursos. Bueno, a lo mejor teníamos más recursos, pero no teníamos cuatro veces más recursos", ha reconocido.

El 'live action' está haciendo una adaptación exhaustiva del manga, algo apreciado por los fans pero que a la vez ha suscitado dudas sobre la posibilidad de que realmente se llegue a cubrir toda la obra. "Me encantaría seguir hasta el punto donde tenga sentido", ha explicado el actor.

La San Diego Cómic-Con Málaga se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) y reunirá a más de 100.000 aficionados de todo lo 'friki' provenientes de 20 países con algunas de las estrellas más importantes del mundo del cómic, de los videojuegos y la fantasía como Arnold Schwarzenegger y Gwendoline Christie y estrellas nacionales como Ester Expósito o J.A. Bayona.

Entre tantas grandes sagas, a Skylar le "habría encantado" participar en 'Sons of Anarchy'. "Es una de mis series favoritas. (El 'showrunner' de la serie) Kurt Sutter vino a visitarnos en el 'set' esta vez que estábamos grabando en Sudáfrica con su mujer y con su hija. Me parece una leyenda", ha indicado.

SALTO A LA FAMA

Si bien ha participado en otros proyectos desde el estreno de la primera temporada de 'One Piece' --ha sacado la película 'Cleaner' este año junto a Daisy Ridley--, la adaptación del manga ha sido la que ha hecho que tenga mucha fama en poco tiempo.

"No sé si acostumbrado es la palabra, porque acostumbrado significaría que ya no causa ningún sentimiento dentro de mí, y eso sí que no es verdad, sigue causando muchos sentimientos dentro de mí, creo que soy mejor gestionándolo, y tengo como mis reglas y mis formas de pensar sobre ello y mis formas de asimilarlo y normalizarlo, pero no, normal, creo que nunca se convierte en algo normal", ha reconocido.