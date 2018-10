TCM emitirá en directo los Independent Spirit Awards como aperitivo de los Oscar

Actualizado 01/03/2018 16:06:14 CET

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

TCM emitirá los premios Independent Spirit Awards 2018 el sábado 3 de marzo a las 23.00 horas. Además, la cadena celebrará la ceremonia de los Oscar con una programación especial bajo el título de 'And the winner ir...', el domingo 4 de marzo.

La gala de los premios Independent Spirit Awards será presentada por los cómicos Nick Kroll y John Mulaney, mientras que los comentarios de la transmisión correrán a cargo de los periodistas Juan Zavala y de María Guerra.

Call Me By Your Name, The Florida Project, Déjame salir, Lady Bird y The Rider optan a coronarse como la mejor película indie de la temporada. En disputa por el premio John Cassavetes, que reconoce a los largometrajes realizados con menos de medio millón de dólares, hay este año dos filmes españoles: Most Beautiful Island, dirigido por Ana Asensio y La vida y nada más de Antonio Méndez Esparza.

Para la tarde del sábado, la cadena ha preparado una programación especial compuesta por películas que en pasadas ediciones han triunfado también en los Independent Spirit Awards.

Platoon, de Oliver Stone; Spotlight, dirigida por Tom McCarthy; Fargo, de los hermanos Coen; Lejos del cielo, el melodrama de Todd Haynes; el film alemán Corre Lola, corre, de Tom Tyker o Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, serán algunos de los filmes que el espectador podrá disfrutar en TCM.

PROGRAMACIÓN ESPECIAL PARA LOS OSCAR

La gran cita cinematográfica del año, llega el domingo 4 de marzo y TCM tampoco se quiere olvidar de la gala de los Oscar. Por ello, emitirá una programación especial bajo el nombre de especial 'And the winner is...'

El espectador podrá disfrutar de un maratón de películas que han sido galardonadas por la Academia de Hollywood a lo largo de los 90 años de historia que tienen ya estos legendarios premios. Entre estos filmes se encuentran los clásicos del cine como Casablanca, ganadora de tres Oscar en 1944; Ben-Hur, que obtuvo nada menos que 11 estatuillas en 1960 o Un americano en París, el musical de Vincente Minnelli que fue el gran triunfador en 1952 con seis estatuillas.

Además, la cadena emitirá los últimos éxitos como Los odiosos ocho, por la que el veterano compositor Ennio Morricone ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2016; Boyhood (Momentos de una vida), gracias a la cual Patricia Arquette se llevó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2014, o Pozos de ambición, que obtuvo dos Oscar en 2008, uno de ellos para su protagonista, Daniel Day Lewis, que este año puede ganar su cuarto premio de la Academia por su papel de modisto en El hilo invisible.