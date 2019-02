TCM estrena un documental sobre la discriminación de las directoras en Hollywood el 8 de marzo

Actualizado 15/02/2019 13:23:11 CET

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

En la última década, Hollywood ha producido 1.114 películas, de las cuales 1.069 fueron dirigidas por hombres y tan solo 45, por mujeres. Esta discriminación sistemática que sufren las realizadoras es retratada en el documental Half the picture, que TCM estrena el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres cineastas entrevistadas en el documental coinciden en que no tienen las mismas oportunidades que sus homólogos masculinos. Así lo reflejan Lena Dunham, directora y guionista de la serie Girls, Miranda July, realizadora de Tú, yo y todos los demás, y El futuro, Jill Soloway, creadora de series de televisión como A dos metros bajo tierra y Transparent, o Catherine Hardwicke, que llevó a las pantallas el primer filme de la saga Crepúsculo.

"Vale, seré yo", solía pensar Hardwicke. "No valgo, no me estaré esforzando. Tengo que mejorar. Pero la verdad es que tenemos muchas cosas en contra", dice. Dunham, por su parte, señala que la tarea de dirigir tiene que ver, más que "con el levantamiento de pesas", con "la intimidad de las conexiones, cosas que a las mujeres se les dan bien por naturaleza". "Muchas se verán obligadas a crearse un personaje para poder dirigir, un personaje casi militar, pero eso no es necesario", concluye.

Half the picture, dirigido por Amy Adrion, aborda el machismo inherente en la industria cinematográfica, pero también la conciliación familiar, el mundo de la prensa y la crítica, el acoso sexual, o los premios que concede el mundo cinematográfico.

Precisamente, en los 91 años de premios de la Academia de Hollywood 442 han sido nominados en la categoría de mejor director. De todos ellos, solo cinco han sido mujeres y solo una, Kathryn Bigelow, ha conseguido la estatuilla. Fue en 2010 por En Tierra hostil. Este año tampoco habrá ninguna figura femenina aspirante a la mejor dirección.

Además del estreno de dicho documental, TCM se suma a la reivindicación de la igualdad plena entre ambos sexos en el mundo del cine con una programación especial desde el lunes 4 al viernes 8 de marzo. Durante toda la semana se podrán ver los siguientes títulos: el lunes 4 de marzo el canal emitirá Tenemos que hablar de Kevin y el martes 5 será el turno de La dama de hierro, el filme de Phyllida Lloyd protagonizado por Meryl Streep.

Al día siguiente, el miércoles 6 de marzo, verá la luz El castor de Jodie Foster y el jueves 7 llega a TCM Lost in Translation de Sofia Coppola. El Día Internacional de la Mujer, los espectadores podrán disfrutar de títulos como Los ojos amarillos de los cocodrilos, Tenemos que hablar de Kevin, Los chicos están bien, Half the picture o El amor tiene dos caras.

LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ SOLAS

En las escuelas de cine casi el 50% de las matriculadas en dirección son mujeres. En cambio, en festivales como Sundance solo el 25% de las películas están dirigidas por ellas. En el cine comercial la brecha es aún es mayor.

Si eres mujer y además formas parte de una minoría racial, la cosa es aún peor. Las mujeres de este sector constituyen el 19,8% de la población de los Estados Unidos. En la dirección de cine solo son el 0.006%.