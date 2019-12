Telecinco presenta 'Madres. Amor y vida', un drama médico en femenino: "A veces las mujeres sentimos de forma diferente"

Publicado 10/12/2019 17:29:59 CET

Belén Rueda, Aida Folch, Carla Díaz o Rosario Pardo son algunas de las protagonistas de 'Madres. Amor y vida', el nuevo proyecto creado por Aitor Gabilondo para Mediaset. Una ficción que destaca por el liderazgo femenino no solo delante de las cámaras, sino también detrás, en la mayoría de departamentos de la producción -también en la dirección-. Algo que, para la propia Folch, marca diferencias a la hora de trabajar: "Somos dos géneros diferentes, y quizá, a veces, sentimos de manera diferente".

Durante la presentación de la serie en el Festival MiM que se celebra en Madrid, la actriz ha hcho hincapié en la complicidad que sintió al trabajar con realizadoras. "Cuando me han dirigido, hemos hablando sabiendo muy bien de qué estábamos hablando. Entendíamos bien qué queríamos contar", asegura.

La propia intérprete, que reconoce que había trabajado con pocas directoras antes de 'Madres: Amor y vida', también ha destacado la importancia de las historias femeninas de la serie: "Echaba de menos ver series que traten historias entre mujeres: cómo quieren, cómo sufren, qué quieren...". Junto a Folch está Carla Díaz, que interpreta a una joven anoréxica, algo que, para la actriz, es "una responsabilidad muy grande". "Me encantó cuando lo recibí, porque creo que es muy necesario visualizarlo. Muchas niñas lo sufren y no se ve, no se explica en ningún sitio", ha apuntado.

'Madres: Amor y Vida' narra varias historias cruzadas que suceden en un hospital con un punto en común: que están relatadas desde el punto de vista de las madres de pacientes hospitalizados por larga duración. Este drama, que trata asuntos tan complejos como la anorexia, el consumo de drogas o el autismo, se centra particularmente en madres que cuidan a sus hijos y llegará a Telecinco a lo largo de 2020.

A los mandos está Aitor Gabilondo, que durante la presentación ha señalado que la historia de la serie está basada en hechos reales. Durante su juventud, el guionista tuvo problemas renales, por lo que estuvo a menudo "entrando y saliendo" del hospital. Y de esa experiencia, retuvo en su retina algo llamativo: "Recordaba que, sobre todo, había mujeres, madres".

Gabilondo también ha reflexionado sobre el techo de cristal y la dificultad para muchas mujeres de acceder a puestos laborales de coordinación y dirección también en la industria audiovisual. "Había trabajado siempre, por inercia, por cultura, por machismo, con hombres; eran siempre la primera opción", explica el guionista.

AL MENOS, DOS TEMPORADAS

La serie fue renovada por una segunda temporada antes del estreno de la primera, tal y como ha adelantado Arantxa Écija, directora de ficción de Mediaset. "Es una de nuestras grandes apuestas de formato y de drama", explica, señalando también que la llegada de 'Madres: Amor y Vida' a Telecinco "será pronto".

Que la ficción grabara de golpe los 26 capítulos de sus dos temporadas tuvo sentido para Gabilondo, puesto que las historias narradas "necesitaban este espacio". "Si hay una tercera temporada, me encantaría continuar, pero con otro reparto, con otras historias, porque las que estamos contando ahora comienzan y terminan", concluye.