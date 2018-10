La 6º temporada de 'Orange Is the New Black' llega el sábado 28 de julio a Movistar Series

Actualizado 23/07/2018 17:04:28 CET

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Movistar Series estrena en exclusiva la nueva temporada completa de 'Orange Is the New Black' el próximo sábado 28 de julio, a partir de las 09:50 horas.

Tras los intensos tres días de amotinamiento, al final de la quinta temporada, gran parte de las reclusas eran divididas en dos autobuses y trasladadas a otro lugar del que no saben nada. Piper, Alex, Frieda, Suzanne, Cindy, Taystee, Red, Nicky y Gloria esperaban la irrupción de los CERT en su improvisado búnker sin perder la dignidad.

En los nuevos episodios las historias se dividirán en dos centros penitenciarios diferentes, algo que se verá más claramente en la trama de Flaca y Maritza, que han sido separadas. Mientras tanto, Lorna afrontará su embarazo.

La nueva temporada vuelve a contar con el habitual reparto femenino, encabezado por Taylor Schilling, nominada al Globo de Oro; Uzo Aduba ('Ojos Locos'), ganadora de un premio Emmy a mejor actriz de reparto; Kate Mulgrew (Galina 'Red' Reznikov) y Danielle Brooks ('Taystee'), entre otras.

Al elenco se une esta temporada la actriz Rebecca Knox ('Bulls') en el papel de Tina Swope, una nueva reclusa pequeña pero matona.

La comedia creada por Jenji Kohan ('Weeds') y basada en la autobiografía de Piper Kerman, 'Orange Is the New Black' ha recibido por tercer año consecutivo el premio a mejor reparto de comedia en los SAG Awards, los premios del sindicato de actores.