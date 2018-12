El terror de Into the Dark y los regresos de Marvel's Runaways y Berlin Station, en HBO España este diciembre

Actualizado 27/11/2018 11:33:57 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El estreno de la antología de terror Into the Dark, la miniserie protagonizada por Matthew Rhys, Jamie Dornan y Ann Skelly, Death and Nightingales o el regreso de los superhéroes adolescentes de Marvel's Runaways y el thriller de espionaje alemán Berlin Station son algunos de los platos fuertes de HBO España para este mes de diciembre.

Entre las novedades que trae la plataforma durante el mes navideño destacan dos estrenos originales de HBO Asia, Folkore y Miss Sherlock, que llegarán el 1 de diciembre. Además, se incorporan al catálogo las series francesas Nox y Baron Noiry la ficción brasileña Crime Time. HBO también ofrecerá películas como El caballero oscuro: La leyenda renace, Argo, The Holidays y Los Miserables, entre otros títulos, y el documental Vida y muerte de Sandra Bland.

SHERLOCK HOLMES AHORA ES UNA MUJER

Diciembre arranca con Miss Sherlock, el primer título original de HBO en Japón. La serie, coproducida por HULU, reinterpreta al mítico personaje de Sir Arthur Conan Doyle, ambientando la trama en el Tokyo actual y con una mujer como protagonista. Interpretada por Yuko Takeuchi (Dog in a Sidecar, Flashforward), Miss Sherlock Holmes cuenta con una gran capacidad para observar hasta el mínimo detalle y resolver complicados casos gracias a su asombrosa facilidad para la deducción.

La historia sigue los pasos de la británica Miss Sherlock Holmes hasta Japón, donde se encuentra con la doctora Tachibana, una cirujana que acaba de volver de una misión médica en Siria. Las dos mujeres pronto se harán amigas durante la resolución de peculiares crímenes.

Ese mismo día, el 1 de diciembre, también llega la antología Folklore, compuesta por seis capítulos rodados cada uno por un director diferente en seis países asiáticos distintos. Cada episodio ha sido filmado en la lengua de su país de origen y con referencias locales que exploran disfunciones sociales siempre dentro del género de terror.

Entre los realizadores que lideran el proyecto destacan el japonés Takumi Saitoh (Blank 13, Ramen The), que dirige el capítulo titulado Folklore: Tatami y el galardonado realizador Eric Khoo (Ramen The, 12 Storeys), que capitanea el episodio Folklore: Nobody.

INTO THE DARK: UN EVENTO DE TERROR

El 8 de diciembre, HBO estrenará los tres primeros episodios de Into the dark, una serie de terror producida por la factoría de Jason Blum (The Purge) y que tiene como telón de fondo una celebración popular.

El primero de los capítulos, The Body, está ambientado en Los Angeles durante la noche de Halloween. El segundo, Fresh and Blood, se desarrolla durante una celebración de Acción de Gracias y el tercero, titulado Pooka y dirigido por el realizador español Nacho Vigalondo, jugará con la iconografía puramente navideña.

A partir de aquí, se estrenará un episodio nuevo cada mes, en simultáneo con su lanzamiento en Hulu en Estados Unidos.

REGRESOS MUY ESPERADOS

Pero antes, el 3 de diciembre, vuelve a HBO el drama de espionaje Berlin Station con su tercera temporada, a la que se incorpora el actor James Cromwell. La nueva entrega se desarrolla en el curso de once días en el este y centro Europa.

Los superhéroes adolescentes de La Casa de las Ideas regresan el 21 de diciembre a Marvel Runaway's con su segunda temporada. Este peculiar grupo se alía para combatir a sus padres tras descubrir que son parte de una banda criminal conocida como El Orgullo.

Otros de los estrenos que verán la luz en HBO será la tercera temporada de You've been tagged, que se estrenará el 7 de diciembre, y Counterpart, cuya segunda entrega llegará el 10 de diciembre.

ESTRENOS INTERNACIONALES

Otra novedad que llega a la plataforma es la serie brasileña Crime Time, que verá la luz el 5 de diciembre. La ficción relata la historia de un presentador de televisión que muestra cada noche controvertidas escenas de algún crimen. Su obsesión por mantener atrapada a la audiencia le lleva a organizar algunos de los crímenes, para poder contarlos luego.

El 12 de diciembre habrá doble ración de estrenos. De un lado llega Baron Noir, la serie francesa protagonizada por el político Philippe Rickwaert (Kad Merad), sediento de venganza contra sus enemigos. Tan corrupto como sincero, Philippe tiene amigos en todas partes, desde la policía a los bajos fondos criminales.

Ese mismo día, HBO estrena el thriller galo Nox, ambientado en las zonas más oscuras de París. En una escalofriante carrera contrarreloj la agente de policía retirada Catherine (Nathalie Baye) se ve obligada a volver a la acción cuando su hija Julie (MaÏwenn) desaparece en las cloacas de la ciudad.

El 13 de diciembre será el turno de Death and Nightingales. La trama se desarrolla en la Irlanda de 1885 en tal solo 24 horas, durante el 23 cumpleaños de Beth Winter (Ann Skelly), quien ha elegido ese día para huir, con la ayuda del encantador Liam Ward (Jamie Dornan), de su asfixiante vida y, sobre todo, de su compleja relación con su padrastro, el terrateniente protestante Billy (Matthew Rhys).