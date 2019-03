The Politician, la serie de Ryan Murphy para Netflix, ya tiene fecha de estreno

Actualizado 26/03/2019 12:59:54 CET

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 27 de septiembre será el día en el que llegará a Netflix la nueva serie de Ryan Murphy, The politician. La plataforma de streaming también ha confirmado mediante un cartel promocional el reparto de la ficción, con la participación de Gwyneth Paltrow, Jessica Lange o Ben Platt.

La nueva serie de Murphy, creador de American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace, Glee, American Horror Story, Feud o Scream Queens, narrará en clave de comedia musical la historia de Payton Hobart, un estudiante que sueña con convertirse en presidente de los Estados Unidos.

Esta sátira política relata las relaciones de Hobart con sus compañeros en la escuela secundaria Saint Sebastian, donde procurará ser elegido presidente del Consejo Estudiantil. Así, podrá asegurarse un puesto en Harvard y acercarse más y más a su objetivo, aprendiendo en el camino a hacer política desde abajo hasta lo más alto.

El reparto de la primera temporada de la serie también incluye a Zoey Deutch, Lucy Boynton, Bob Balaban, David Corenswet, Julia Schlaepfer, Laura Dreyfuss, Theo Germaine, Rahne Jones o Benjamin Barrett.

The politician está creada por Brad Falchuk, Ian Brennan y el propio Murphy, y la producción ejecutiva recae en los tres anteriores y el actor Ben Platt, intérprete que da vida al protagonista de la historia. Los encargados de la dirección de la serie son, de nuevo, Murphy y Helen Hunt, que ya colaboró con el guionista en Feud y es una de las directoras de la exitosa This is Us.