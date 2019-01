The Widow, la serie de Kate Beckinsale, llegará a Amazon el 1 de marzo

Actualizado 25/01/2019 13:58:23 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

The Widow, creada y dirigida por Harry y Jack Williams (The Missing, Fleabag), ya tiene fecha de estreno. El próximo viernes 1 de marzo, Amazon estrenará los ocho primeros episodios de la ficción protagonizada por Kate Beckinsale (Underworld, El aviador).

Completan el reparto Charles Dance (Juego de Tronos, Underworld: Guerras de Sangre), Alex Kingston (ER, Doctor Who), Matthew Le Nevez (Offspring, Love Child), Ólafur Darri Ólafsson (True Detective, Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald), Babs Olusanmokun (Black Mirror, The Night Of), Louise Brealey (Containment, Sherlock) y Bart Fouche (Invictus, El corredor del laberinto: La cura mortal).

Tras la muerte de Will (Matthew Le Nevez) en un accidente de avión en la República Democrática del Congo (RDC), Georgia Wells (Kate Beckinsale) ha vivido recluida en la campiña galesa, alejada de la civilización y las comodidades del siglo XXI. La vida de Georgia dará un giro el día que reconoce a Will en las imágenes de un reportaje sobre el Congo que sale en las noticias de la televisión.

Georgia vuelve a la capital del país, Kinshasa, por primera vez desde el accidente de avión. Allí, se reúne con Judith Gray (Alex Kingston), el antiguo y enigmático socio de Will, y Emmanuel Kazadi (Jacky Ido), un periodista congoleño al cual conoció tres años antes y cuya mujer también fue víctima del accidente.

Mientras tanto en Rotterdam, Holanda, un islandés invidente llamado Ariel Helgason (Ólafur Darri Ólafsson) se presenta como candidato para un ensayo clínico con la esperanza de recuperar la vista. Allí conoce a Beatrix (Louise Brealey), otra candidata para la investigación. Pero Ariel guarda un secreto que le relaciona con el marido de Georgia, Will.

Sin ser consciente del peligro al que enfrenta, Georgia establece a lo largo del país la búsqueda de Will, mientras Martin Benson (Charles Dance), la persona más cercana a su familia, busca respuestas por otros lugares. En un viaje que le guiará a la inestable región del este de la RDC, Georgia conocerá a diversas personas como un niño soldado, Adidja (Shalon Nyandiko), el trastornado General Azikiwe (Babs Olusanmokun) y un misterioso hombre blanco conocido como Pieter Bello (Bart Fouche).