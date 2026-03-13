'Entre Tierras' Estrena En Málaga Su Segunda Temporada, Que Habla De "Las Mujeres Del Mundo Rural" Y "La España Vaciada" - ATRESMEDIA

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

En el marco de la 29.ª edición del Festival de Málaga, Atresmedia ha presentado la segunda temporada de 'Entre tierras', que estará disponible este domingo 15 de marzo en atresplayer antes de llegar a Antena 3. La entrega, de nuevo protagonizada por Megan Montaner en el papel de María, se ambientará dos décadas después de los sucesos de la primera temporada y explorará "la España vaciada" de la década de los 80.

"Nos encontramos a una María sin Manuel, con dos hijos adolescentes, donde ella seguirá luchando por las tierras de los Cervantes", señala Montse García, directora de ficción Atresmedia en una rueda de prensa en la que estuvo presente Europa Press. "También una María que se tiene que sumar a los tiempos, porque en esta época también había muchos que se iban a la ciudad", añade García, remarcando, ante todo, que el personaje de Montaner sigue siendo "una heroína".

Por su parte, la protagonista de la ficción se declara ilusionada de "volver con esta familia", indicando además que lo hace "de un modo mucho más ligero", ya que durante el rodaje de la primera temporada estaba embarazada. "Creo que esta segunda temporada se abren un montón de traumas, de conflictos", adelanta la actriz, haciéndose eco de las palabras de Luis Santamaría, director de ficción de Boomerang TV, que promete una serie "más ambiciosa" y "más coral".

Entre las nuevas incorporaciones al reparto en esta segunda temporada se encuentra Silvia Abascal, que celebra el trasfondo rural de 'Entre tierras'. "En un momento de tanta serie tecnológica, moderna... Yo agradezco mucho lo rural, el campo, la tierra y encima llevado por mujeres", revela la intérprete, indicando cómo, en los nuevos episodios, María se encuentra "sola a cargo, con las tierras".

UNA TEMPORADA SOBRE LA ESPAÑA VACIADA

Itziar Miranda, que también se une al elenco en la nueva entrega, coincide con su compañera y, al haberse "criado en un pueblo de Huesca" encuentra además en la serie "que también habla de la España vaciada". Para la actriz, "es bonito recordar qué pasó, cómo pasó", sobre todo teniendo en cuenta las "ganas que tiene ahora también mucha gente de volver al mundo rural".

La primera temporada de 'Entre tierras' fue la serie de televisión más vista de 2024, contando además con cierto éxito a nivel internacional. Montaner encabeza el elenco de la ficción, que cuenta en su segunda temporada con las ya mencionadas Miranda y Abascal, además de con Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani o Carlos Sholz, entre otros.

La entrega, formada por 10 capítulos de 50 minutos de duración, es una producción de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV. García y Santamaría son los productores ejecutivos y Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya ejercen de directores.