Tormenta para despedir la 9º temporada de The Walking Dead en Fox

The Walking Dead se despide de los espectadores con un último capítulo que se emitirá el próximo 1 de abril en FOX. La tormenta ha llegado tras numerosas bajas ejecutadas por los Susurradores, la marcha de Andrew Lincoln y Lauren Cohan y una brutal Alpha encarnada por Samantha Morton. La ficción basada en los cómics de Robert Kirkman ha renovado por una décima temporada que se estrenará en octubre.

La novena entrega de The Walking Dead ha sido la primera de la showrunner Angela Kang. Marcando su estilo, Kang ha dado volantazos inesperados en el hilo argumental para sorprender a los espectadores. Llegadas de personajes despiadados como Alpha, o la marcha de otros miembros muy queridos como Rick Grimes.

El personaje interpretado por Andrew Lincoln dejó la serie en el quinto capítulo, con un 'final abierto' que propició un salto temporal en la historia. Los veteranos como Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) y Michone (Danai Gurira) han llevado el protagonismo durante los quince episodios emitidos hasta la fecha.

'The Calm Before (La calma de antes)' fue el penúltimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead, cuyo último capítulo, 'The Storm (La tormenta)' hace una referencia directa a todo lo ocurrido. Habrá que ver cuáles serán las consecuencias de actos que han provocado el estupor y la sorpresa entre los seguidores. La sinopsis del último episodio dice lo siguiente: "Mientras que un grupo trata con un enemigo desde dentro, otro se ve obligado a tomar una decisión de vida o muerte".

El último capítulo de la novena temporada de The Walking Dead se estrenará el próximo 1 de abril a las 22:00 en Fox. Para los más impacientes, Fox lo estrenará de forma simultánea durante la madrugada del domingo 31 de marzo al lunes 1 de abril.