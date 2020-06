Tráiler de Antidisturbios, la serie de Rodrigo Sorogoyen que llegará a Movistar+ después de verano

MADRID, 23 Jun. (CulturaOcio) -

Después de El reino y Madre, Rodrigo Sorogoyen está de vuelta. El realizador dirige Antidisturbios, serie que llegará a Movistar+ después de verano y que ya tiene nuevo tráiler.

Seis antidisturbios ejecutan un desahucio en el centro de Madrid que se complica y un hombre acaba muriendo. Asuntos Internos tendrá que investigar los hechos, mientras que los seis policías se enfrentarán a una acusación de homicidio imprudente. Los agentes buscarán entonces una salida por su cuenta que acabará separándolos y complicando aún más la situación.

"Estamos hablando de que ha muerto un hombre", dice Laia, la agente de Asuntos Internos que investiga a los seis policías del grupo Puma 93 y encarnada por Vicky Luengo. Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto y Patrick Criado dan vida a los agentes investigados, que aparecen en el teaser cantando, así como en algunas escenas uniformados y en plena acción.

Junto a Isabel Peña, Sorogoyen es el creador de esta ficción de acción. La primera temporada del thriller policíaco constará de seis episodios de 50 minutos de duración.

Tal como señala el director, se trata de "una serie pegada a la realidad y a la época en la que vivimos, pero no juzga, no alimenta estereotipos, no caricaturiza ningún colectivo ni se posiciona políticamente". Antidisturbios está rodada en más de 100 localizaciones naturales, más de 200 sets e incluso ha empleado un furgón policial acondicionado.

Sorogoyen tiene una destacada trayectoria gracias a títulos como Que Dios nos perdone o Stockholm. En 2019 su cortometraje Madre fue candidato al premio Oscar en la categoría de mejor corto. La producción no se llevó el galardón de la Academia pero sí se hizo con el Goya.