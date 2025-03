Urbizu mezcla el fervor cofrade de Semana Santa con la Guardia Civil y el ejercito estadounidense en Cuando nadie nos ve

- Maribel Verdú y Mariela Garriga protagonizan la serie ambientada en Morón de la Frontera que se estrena este viernes en Max

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS)

Este viernes 7 de marzo llega a Max 'Cuando nadie nos ve', la nueva serie de Enrique Urbizu. Maribél Verdú y Mariela Garriga protagonizan un tenso thriller de ocho capítulos ambientado en la Semana Santa de Morón de la Frontera que mezcla la "pasión cofrade" con una investigación criminal de la Guardia Civil en la que también están implicados militares de la base estadounidense ubicada en la localidad sevillana.

Basada en la novela de Sergio Sarria, 'Cuando nadie nos ve' relata cómo "la vida cotidiana, casi naturalista" de un pueblo de "la Andalucía profunda" y sus costumbres y ritos propios de unos días de exaltación y máximo fervor como son los de la Semana Santa, se ve alterada por varias muertes y desapariciones que están también relacionadas con la "burbuja" estadounidense que supone la base aérea de Morón, operativa desde los años 40.

Las encargadas de desentrañar los misterios que rodean estos crímenes, que llegan incluso a tener "aromas sobrenaturales", son la sargento Gutiérrez, la oficial al mando de la Guardia Civil en la localidad andaluza interpretada por Maribél Verdú, y la teniente Castillo, la agente de inteligencia llegada de Estados Unidos para investigar la desaparición de un militar experto en ciberseguridad interpretada por Mariela Garriga. Dos mujeres rectas, secas y extremadamente competentes que darán lugar a otro contraste: el la Benemérita con la "inteligencia militar estadounidense".

"Yo nunca había trabajado con la Guardia Civil en ninguna de mis ficciones y me apetecía mucho. Me parece además un colectivo muy, muy atractivo para trabajar sobre y con él", asegura Urbizu en una entrevista concedida a Europa Press en la que el veterano director también confiesa que esta serie también le ha dado la oportunidad de, al fin, poder dirigir a Maribel Verdú, ya que ambos llevaban mucho tiempo intentando trabajar juntos.

"Nos hemos andado buscando todos estos años. Ella no ha escatimado en decírmelo... y yo, en cuanto leí el guión, en la primera fase del proyecto, creo que en la primera reunión dije que la protagonista iba a ser Maribel", recuerda el director de 'No habrá paz para los malvados' o 'La caja 507'. "Teníamos muchas ganas, muchas ganas. Bueno, yo no sabía que él tenía las mismas ganas que yo... pero yo sí sabía cuáles eran mis ganas. Hubiera dicho que sí sin leer el guión", asegura Verduó que también es la primera vez que da vida a una agente de la Guardia Civil.

"Ya había hecho de Policía Nacional, pero nada que ver. Esto es militarizado, es otra cosa... van por otro lado. Y ha sido apasionante", dice la actriz que aún recuerda la primera vez que en el rodaje se vio vestida con el uniforme de la Benemérita y el tricornio. "Es una pena no haber podido hacer toda la serie así, porque te coloca en una situación diferente a cuando ya vas con tu pantalón, tus botas... Por eso yo siempre llevaba la 'pipa' detrás, porque eso también te coloca en otro lugar, te estira", explica.

DOS MUJERES FUERTES Y EXITOSAS EN MUNDOS DE HOMBRES

Tanto Verdú como Garriga coinciden en definir a sus personajes como dos mujeres "muy fuertes" y extremadamente "disciplinadas". Dos investigadoras estrictas, rectas e incluso cortantes que se presentan desde un primer momento distantes, con una especie de coraza o un caparazón. Algo necesario, lamentablemente casi imprescindible, para las mujeres a la hora de hacer carrera en entornos como el de ejercito o el de las fuerzas de seguridad, que hasta hace bien poco eran ámbitos casi exclusivamente masculinos y en los que "si no, te comen".

"Son así, de verdad. Teníamos a nuestras homólogas, digamos, que estuvieron con nosotras toda la serie para decirnos cómo entras en una casa y cómo tienes realmente que poner ese tono imperativo, el tema del arma, la manera de andar... Es que viven en un mundo de hombres donde ellas han sido siempre denostadas y ahora mismo estas mujeres, que son muchas jóvenes, tienen mínimo dos o tres carreras. Es decir, son incontestables", sentencia Verdú.

"Y creo que no es una cosa que piensas: 'Ahora voy a ser la mujer dura'. Es una consecuencia. Así les ha hecho la vida, es consecuencia del ambiente en donde han estudiado y donde han trabajado que les lleva a ser así", argumenta Garriga que como extranjera confiesa que quedó totalmente impresionada por el fervor y "la pasión" de los ritos de la Semana Santa de Morón.

La actriz de origen cubano, residente en Estados Unidos, recuerda la "emoción" que sintió al estar presente en algunas escenas en las que los habitantes de Morón de la Frontera recrearon las procesiones. "Y ver la pasión que tienen por hacer eso y cómo se ponen todos juntos a hacerlo. O sea, no es que lo haga una familia y la otra no. No, todo el pueblo se vuelca", recuerda la actriz de la saga 'Misión imposible'.

"MIENTRAS NO SE CONFUNDAN CON EL KU KLUX KLAN..."

"Yo una cosa que he descubierto es que no tiene que ver con la religión. Olvídate de la religión. Es otra cosa. Yo no soy religiosa y realmente es un sentimiento tan bestia lo que vives. Estaba rodando con las gafas de sol... y menos mal porque estaba llorando", reconoce Verdú que no se atreve a vaticinar si los espectadores de Berlín, Oslo o Connecticut que vean la serie de Max van a ser capaces de entender ese "fervor cofrade".

"Eso no lo sé, porque nosotros, esa pasión latina y esa cosa, eso de repente... algunos se van a quedar un poco a cuadros", dice Verdu. Más optimista en este sentido se muestra Garriga que cree que "van a aprender mucho" y que el cine y la televisión son un vehículo ideal para acercarse a otras culturas y costumbres. "Yo vivo en Estados Unidos, soy americana también, y tengo muchas amistades que ven más series y películas extranjeras que americanas Porque quieren aprender del mundo exterior", dice.

"Creo que la serie va a viajar bien porque precisamente lo más cercano, lo más llano, suele ser lo más universal y se entiende en todas partes lo que les pasa a los personajes y demás. Y en Connecticut, mientras no se confundan con el Ku Klux Klan...", ironiza Urbizu.