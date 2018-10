Úrsula Corberó y Tristán Ulloa dan vida a una sicaria y a un alcalde corrupto en Snatch, "una serie atípica"

Actualizado 19/09/2018 19:05:25 CET

Úrsula Corberó y Tristán Ulloa estrenan el 26 de septiembre la segunda temporada de la serie Snatch, basada en la película homónima dirigida por Guy Ritchie. Y es que en esta ocasión, la estrambótica banda de los Hill llega a la Costa del Sol tras ser atracados en alta mar por otro grupo de ladrones, entre los que estarán la protagonista de La casa de papel y el intérprete de Fariña.

"Ella es un poco lianta y eso se nota desde el principio", así describe la actriz española a Inés, la mercenaria a quien da vida y ya avisa , entre risas, tiene "una doble cara". Pese a estar al servicio de Ortega, un alcalde corrupto interpretado por Ulloa, ella no es tan mala como aparenta y "se deja llevar por las emociones y los sentimientos, aunque "tiene un alma rebelde", fruto de su pasado. "A diferencia de Ortega, es buena", recalca.

Por su parte, Ulloa encarna al alcalde Ortega, el edil del pueblo español ficticio San Toledo. "Es un amor de persona, un trozo de pan", expresa irónicamente para poco después decir que en realidad "es un caradura". Asimismo, su actitud puede dar lugar a una confusión al comienzo aunque con el paso de los capítulos muestra, con sus ladinas acciones, como es realmente.

"No me he fijado en un caso real para preparar el papel. La realidad aburre mucho. Se está repitiendo todo tanto, es todo tan previsible que la realidad supera al porno. Al principio te llama la atención ver un caso de corrupción, pero ya sale todos los días un caso. Así que prefiero irme a la ficción y pasármelo bien", añade.

UNA SERIE ATÍPICA CON UN RODAJE LLENO DE ANÉCDOTAS

Pese a que, como reconoce Úrsula, es toda una suerte que su primer proyecto internacional se ruede en España, no todo ha sido coser y cantar: "Cuando empecé no hablaba mucho inglés. El primer día que entré, que íbamos mal de tiempo y me tocaba rodar la última escena, estaba tan estresada que el director me hablaba y no le entendía. A la cuarta toma me dijeron que me estaba pidiendo que me sentara".

Eso sí, aunque no es un reflejo de la película, " a parte de Brad Pitt y Guy Ritchie", tiene esa gran esencia "canalla" que caracteriza al filme. Las únicas diferencias son las geográficas, ya que esta vez, la trama está ubicada en "la Costa del Sol y no en los suburbios de Londres". Aun así, la ficción protagonizada por Rupert Grint (Ron Wesley en la saga Harry Potter) promete varios momentos de humor para desatar las carcajadas del público.