Cuidado con las llamadas de soporte técnico de Microsoft: son una estafa

MADRID, 16 Nov. (EDIZIONES) -

La Policía Nacional ha advertido sobre una estafa que suplanta el soporte técnico de Microsoft y amenaza con bloquear el ordenador de la víctima una vez esta lo enciende.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Las autoridades ponen en guardia contra una supuesta llamada del servicio técnico que insiste al interlocutor para que encienda el ordenador para ver los errores en su dispositivo.

CONCLUSIÓN

La Policía insta a ignorar estas llamadas. Microsoft destaca que la compañía ni envía mensajes de correo electrónico ni realiza llamadas telefónicas para solicitar información personal, financiera ni para proporcionar soporte técnico. De hecho, la empresa subraya que es el cliente el que se debe poner en contacto siempre.

JUSTIFICACIÓN

Una estafa recurrente en Internet es aquella que suplanta a una empresa, un organismo oficial o un banco para tratar de recabar datos personales o financieros. Por ejemplo, en 2020 se dio una que suplantaba a la DGT y reclamaba datos personales a través de correos electrónicos sobre supuestas multas no pagadas.

Ante la duda, las autoridades recomiendan contactar directamente con la entidad que supuestamente ha enviado el mensaje y no compartir datos ni pinchar en ningún vínculo que nos resulte sospechoso, ante la posibilidad de que podamos descargar 'malware' en nuestro dispositivo. Microsoft insiste en que es el cliente el que debe iniciar las comunicaciones con la empresa si necesita, por ejemplo, soporte técnico; y subraya que nunca va a pedir un pago por dicho servicio técnico consistente en 'criptodivisas' o tarjetas de regalo.

La empresa pone en guardia en torno a las ventanas emergentes de error, ya que los mensajes del 'software' de Microsoft nunca incluyen números de teléfono. A su vez, insiste en la importancia de utilizar navegadores fiables, 'software' de webs oficiales y antivirus.

Otros consejos de las autoridades para evitar caer en estafas en Internet son:

-- Con respecto a bulos: desconfiar de mensajes en Internet de procedencia dudosa o desconocida. La Policía insta a no compartirlos --por ejemplo, por Whatsapp-- y a recurrir a fuentes oficiales. Estos mensajes pueden tener una redacción y ortografía incorrectas o pedir difusión, por ejemplo.

-- Revisar frecuentemente las opciones de privacidad en nuestras redes sociales y compartir en la red siguiendo el mismo criterio que utilizaríamos en la vida real. La Oficina de Seguridad del Internauta recomienda no compartir correo electrónico, número de teléfono, dirección, ubicación, fotos de menores, fotos que nos puedan comprometer, documentos personales (por ejemplo, datos bancarios), opiniones, quejas o comentarios comprometidos ni conversaciones privadas.

-- Crear contraseñas seguras. La Guardia Civil avisa de que una contraseña segura es la que tiene como mínimo ocho dígitos, combina las mayúsculas con las minúsculas, los signos, los números y la 'ñ' y no hace referencia a fechas como bodas, cumpleaños, etc. ni es utilizada en otros servicios de Internet.

-- Comprobar la URL de la página que estamos visitando: debe aparecer una 'S' o un candado en la parte inferior de la ventana, lo que indica que la web es segura.

La Oficina de Seguridad del Internauta insta a sospechar que un equipo ha sido infectado por 'malware' si va muy lento o si son las descargas las que van muy lentas, si los programas no funcionan o el navegador hace lo que quiere, si los archivos personales aparecen bloqueados, si se reinicia o bloquea sin aparente razón, si surgen ventanas emergentes cada poco tiempo, si les llegan a mis contactos correos que yo no he enviado, si el antivirus ha desaparecido o si la impresora deja de funcionar.

La Línea de Ayuda telefónica para resolver dudas sobre ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) es el 017, es gratis y está activa de 09:00 a 21:00 todos los días.