No, Greta Thunberg no ha pedido que se usen las centrales nucleares

MADRID, 24 Oct. (Verificat / EUROPA PRESS) -

Una publicación viralizada en Twitter asegura que la activista medioambiental Greta Thunberg "ahora pide que se usen centrales nucleares" cuando supuestamente ha sido la que "destruyó el sistema energético alemán al pedir que se dejaran de usar". El tuit está acompañado por un vídeo en el que aparece la propia Thunberg siendo entrevistada por el canal alemán Tagesshau el pasado 12 de octubre.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Greta Thunberg, la misma que destruyó el sistema energético Alemán al pedir que dejaran de usar Centrales Nucleares, multiplicando el precio de la energía en un 5000%, ahora pide que usen Centrales Nucleares.

CONCLUSIÓN

Este mensaje es ENGAÑOSO, según una verificación llevada a cabo por Verificat. En el vídeo, la activista no pide que se use la energía nuclear, sino que propone anteponerla al uso del carbón, que tiene una huella de carbono superior tanto a la nuclear como a las renovables.

JUSTIFICACIÓN

Cuando la entrevistadora pregunta a Thunberg si "la energía nuclear sería mejor para el clima en vez de promover las centrales de carbón", la activista afirma que dependería "de si esas plantas nucleares ya están abiertas". Si siguen en activo, Thunberg estima que "sería un error" cerrarlas si ello conlleva "centrarse en el carbón".

La entrevista a la activista se ha hecho en el contexto actual de crisis energética que vive Europa, debido al que Alemania ha reactivado plantas de carbón inactivas. El Gobierno alemán ha asegurado que el uso de estas plantas terminará en el 2030 en cumplimiento con el Reglamento de reparto del esfuerzo (RRE) de la Unión Europea (UE) sobre reducciones anuales de la emisión de gases de efecto invernadero. Alemania también ha alargado hasta abril de 2023 la vida útil de dos de los reactores nucleares que, en principio, debían cerrar a finales de este año.

A diferencia de lo que afirma el tuit viralizado, Thunberg no es responsable de "destruir el sistema energético alemán al pedir que dejaran de usar centrales nucleares". El país germano ya decidió en 1998 cerrar las centrales nucleares en un proceso que se vio interrumpido en 2009 con el cambio de gobierno en Alemania y que fue retomado en 2012 por la influencia de la catástrofe de la central nuclear de Fukushima (Japón). De los 17 reactores activos en 2010, diez de ellos cerraron entre 2011 y 2017. Por tanto la activista, que nació en 2003 y no comenzó su activismo hasta 2018, no pudo ejercer ningún tipo de influencia.

FUENTES