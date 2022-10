No, los modelos no han predicho que Groenlandia se quedaría sin hielo en 2022

MADRID, 26 Oct. (Verificat / EUROPA PRESS)-

Un pódcast con más de 800 reproducciones en iVoox y presencia en otras plataformas de audio como Castbox ha señalado que "Groenlandia, según los medios oficialistas, no debería tener hielo ya, pero aún tiene".

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

Que las predicciones decían que Groenlandia se quedaría sin hielo para 2022.

CONCLUSIÓN

Este mensaje es FALSO, según una verificación llevada a cabo por Verificat. El Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático (IPCC), la entidad científica líder en cambio climático y, por tanto, el órgano de referencia sobre cuestiones del clima, no ha señalado en ninguno de sus informes que Groenlandia estaría sin hielo en 2022. Lo que sí ha indicado desde la publicación de los primeros informes, a principios de los 90, es que esta región está perdiendo hielo y seguirá perdiéndolo progresivamente. Incluso los escenarios más catastrofistas prevén que el proceso dure milenios.

JUSTIFICACIÓN

El deshielo en Groenlandia es uno de los asuntos que más preocupa a la comunidad científica, ya que, entre otras cosas, es una de las mayores fuentes del aumento del nivel del mar contemporáneo y su progresiva desaparición tiene un efecto a medio y largo plazo en las ciudades costeras y en los ecosistemas marinos.

Por ello ha sido objeto de análisis desde los primeros informes del IPCC, que desde el principio ha estudiado cómo influirá la pérdida de hielo, junto a otros factores, en el aumento del nivel del mar.

El orador del pódcast no determina a qué organismo se refiere cuando habla de "los oficialistas", pero si tomamos como referencia las estimaciones del IPCC, las más rigurosas que existen en materia de cambio climático, observaremos que ya en la década de 1990 el grupo señalaba que no se esperaban "pérdidas considerables antes de 2100 de hielo en general (contando Groenlandia y la Antártida)".

Centrándose solo en Groenlandia, las estimaciones indicaban que "podría perderse un 3% del volumen de hielo en los próximos 250 años si el clima evolucionaba con arreglo a las proyecciones". Es decir, que ningún escenario propuesto en aquel momento indicaba que esta región carecería de hielo en 2022.

"En el AR4 [AR es el nombre que se da a los informes del IPCC], publicado en 2007, se indican más de 1.000 años para perder un volumen del 60% de su masa bajo condiciones de una atmósfera con cuatro veces los niveles de CO2 pre-industriales", señala a Verificat Javier Sigró, geógrafo e investigador del Centro de Cambio Climático (C3) de la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). En ese sentido, añade, "no sé de dónde se sacan la afirmación de que ya debería haber desaparecido". Actualmente, los niveles de CO2 han aumentado un 50% respecto la era pre-industrial

LA EVIDENCIA MÁS ACTUAL

El informe más reciente del IPCC, el AR6, va en la misma dirección. En su capítulo 9, referente a Océano, criosfera, y subida del nivel del mar, los autores señalan que "la pérdida completa del hielo en Groenlandia, que contribuiría al aumento de 7 metros del nivel del mar, ocurriría a partir [de un incremento de la temperatura] de entre 1°C (baja confianza) y 4°C (confianza media) sobre los niveles preindustriales". Eso significa que, sí, la pérdida de hielo completa de Groenlandia puede ocurrir a partir de tales temperaturas -recordemos que actualmente el planeta se encuentra 1,1°C por encima de los niveles preindustruales-.

Pero, ¿cuándo ocurrirá eso? Los expertos analizan en el informe otros trabajos, resaltando las estimaciones que concluyen que, para que se produzca una completa pérdida del hielo, tienen que pasar 8.000 años con temperaturas de 5,5°C superiores a los niveles preindustriales, o de 3.000 años a temperaturas 8,6°C por encima de los niveles preindustriales.

Por tanto, no, no hay literatura científica contemplada por el IPCC que señale que Groenlandia no debería tener hielo ahora. Lo que sí está ocurriendo desde hace 25 años es que, según un informe de Polar Portal del que se hace eco Naciones Unidas, el balance de hielo en Groenlandia es negativo, es decir, que la última vez que Groenlandia acabó el año con el balance de hielo neto nulo -ni pérdidas, ni ganancias- fue en 1996. Desde entonces, sin pausa pero sin prisa, el hielo ha ido desapareciendo.

FUENTES

Esta verificación se publicó originalmente en Verificat. Si os llegan mensajes que os parecen dudosos, podéis reenviárnoslos al 666 908 353 y el equipo de Verificat lo verificará.