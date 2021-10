¿Qué se sabe del mensaje viral que denuncia un intento de hackeo usando la tercera dosis de la vacuna contra la covid?

MADRID, 25 Oct. (Verificat/Europa Press) -

Desde hace días circula por Whatsapp una cadena de mensajes en el que se denuncia una supuesta nueva estrategia de 'hackeo' de los móviles. Según el texto, los ciudadanos reciben una llamada de alguien que, supuestamente, se hace pasar por el Ministerio de Sanidad ofreciendo la tercera dosis de la vacuna y pide un código enviado previamente por SMS que serviría para hackear el teléfono.

EL MENSAJE QUE ESTAMOS VERIFICANDO

"¡OJO! acaban de llamarme supuestamente del Ministerio de Salud para la tercera dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos: mail, dirección, teléfono, etc. Después me piden que les dé un código que me han mandado por SMS (para hackearme el móvil). Les digo que no se lo voy a dar y cortan. Así hackean. Para que les avises a todos tus familiares, amigos etc. Estén alertas"

CONCLUSIÓN

Ni el Ministerio de Sanidad ni la Policía tiene constancia de esta supuesta estafa.

JUSTIFICACIÓN

El Ministerio de Sanidad ha explicado a Verificat que no está haciendo ese tipo de llamadas telefónicas.

Los departamentos de prensa de los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil no tienen constancia de haber recibido, a 20 de octubre de 2021, denuncias de un intento de hackeo del teléfono móvil similar al explicado anteriormente, en el que alguien, haciéndose pasar por el Ministerio de Sanidad, pide a los ciudadanos un código enviado previamente por SMS.

Tomàs Moré, responsable de la plataforma Internet Segura de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ha indicado a Verificat que al principio de la campaña de vacunación sí se registraron intentos de 'hackeo' con este motivo, pero que en estos momentos no tiene constancia de ninguno similar al denunciado por el mensaje.

En cualquier caso, lo más recomendable es no revelar datos personales al recibir llamadas telefónicas, puesto que son numerosas las estafas, como el llamado vishing, con las que se busca obtener datos sensibles de la ciudadanía por este medio. En caso de ser víctimas de una estafa similar, Moré resalta la importancia de "aportar una prueba" al interponer la denuncia para identificar la campaña: es suficiente con indicar el número de teléfono que haya llamado o una captura de pantalla en caso de haber recibido un mensaje.

Por otro lado, el departamento de prensa del Ministerio de Sanidad ha explicado a Verificat que no está llevando a cabo llamadas telefónicas para citar a los ciudadanos a pincharse una tercera dosis.

¿QUIÉN NECESITA LA TERCERA DOSIS?

Las terceras dosis se están administrando a las personas internas en centros de mayores desde el 17 de septiembre. La última actualización de la estrategia de vacunación en España estableció que, siguiendo con las recomendaciones establecidas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), todas aquellas personas consideradas de muy alto riesgo (como los receptores de trasplantes de órganos sólidos o pacientes en tratamiento químico o de radioterapia, por ejemplo), así como las que toman tratamientos inmunosupresores, son susceptibles de recibir el tercer pinchazo pasados 28 días de la recepción del segundo. Además, las personas mayores de 70 años podrán recibir la dosis de refuerzo 6 meses después de completar la pauta de vacunación.

En todos los casos, independientemente de la vacuna recibida en las primeras ocasiones, se administrarán solamente las inyecciones de Pfizer y de Moderna, es decir, aquellas que utilizan la novedosa tecnología del ARN mensajero.

