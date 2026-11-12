Unos 100 concentrados en Barcelona contra la "represión" a detenidos en altercados de la huelga

Barcelona, 12 de noviembre de 2026. Unos 100 miembros de Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (Coshace), Sindicat d'Habitatge Socialista y Arran, entre otras entidades, se han concentrado este jueves por la tarde ante la comisaría de Mossos en el distrito de Les Corts en Barcelona para apoyar a los 52 detenidos en los altercados durante la huelga, y han criticado la "represión" a los activistas. La portavoz de Coshace, Marta Espriu, ha afirmado que siente rabia porque hay detenidos en la comisaría y ha replicado las críticas de la consellera de Interior, Núria Parlon, sobre los actos vandálicos del miércoles por la noche: "La violencia que sufrimos en la clase trabajadora cada día es mucho más importante".