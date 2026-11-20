Madrid, 20 de noviembre de 2026. Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, Aldeas Infantiles SOS ha organizado un pleno infantil en el Congreso de los Diputados, bajo el nombre de 'Diputados por un día', donde 157 niños han debatido sobre derechos, deberes y la responsabilidad en el buen uso de la tecnología y las pantallas. De esta manera, la Cámara Baja ha sido la plataforma donde se ha debatido sobre los entornos digitales, con el objetivo de buscar un equilibrio en la utilización de la tecnología y así protegerse de los contenidos inadecuados para los niños. La actividad se enmarca en Abraza tus Valores, el programa educativo de Aldeas Infantiles que cada año acerca a los niños a los parlamentos autonómicos para que alcen la voz y ejercen su derecho a la participación. Una actividad que busca hacer a los niños más responsables de quiénes son con el objetivo de cuidar a los demás y conseguir un futuro lleno de personas responsables.