Barcelona, 25 de noviembre de 2026. Unas 1.800 personas según la Guàrdia Urbana de Barcelona, 20.000 según la organización, se han manifestado este miércoles por el Día Internacional por la Erradicación de las Violencias Machistas y contra el "sistema estructural" que las sostienen. Ha contado con la asistencia de la consellera de Igualdad y Feminismos, Eva Menor, y la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, y también ha acudido representantes del PSC, ERC, Junts, Comuns-Frente Amplio, la CUP y Podemos, además de sindicatos.