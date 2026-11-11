Unas 50.000 personas se manifiestan en Bilbao en defensa del derecho a la vivienda

Bilbao, 11 de noviembre de 2026. Unas 50.000 personas se han manifestado este mediodía por la calles de Bilbao, en el marco de la huelga general convocada por todos los sindicatos en defensa del derecho a la vivienda y por salarios dignos, según han informado fuentes municipales. ELA, LAB, ESK, Steilas, Etxalde, Hiru, la Red de Sindicatos de Vivienda de Euskal Herria y el Sindicato Socialista de Vivienda Etxebizitza Sindikatua han protagonizado una manifestación tras una pancarta donde podía leerse "Espekulazioari Ez!", "Contra el empobrecimiento, subida de salarios". Por su parte, COO y UGT de Euskadi han llevado a cabo otra marcha conjunta con el lema "11N Huelga general. Salarios/Vivienda/Precios".