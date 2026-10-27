Abascal condena la violencia en campaña y acusa a Sánchez de agrupar a los "extremistas"

Plasencia (Cáceres), 27 de octubre de 2026. El líder de VOX, Santiago Abascal, ha condenado los episodios de tensión registrados durante el periodo electoral y ha señalado directamente al Ejecutivo central: "Condeno la violencia sin ningún tipo de matiz, una violencia que aparece sospechosamente en esta campaña". En este sentido, Abascal ha acusado a "las milicias de Pedro Sánchez" y ha afirmado que el presidente del Gobierno ha logrado "juntar a todos los extremistas de España para traer la violencia y la intimidación a esta campaña, únicamente contra Vox, porque solo los actos de Vox están siendo atacados con violencia y solo contra Vox hay un intento de intimidación".