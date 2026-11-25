Barcelona, 25 de noviembre de 2026. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido a las críticas del Gobierno de Estados Unidos por permitir la llegada del salvadoreño Kilmar Ábrego García: "Lecciones ni una para España ni para ningún otro país" en materia de inmigración por parte de Estados Unidos, ha afirmado Albares. Así se ha pronunciado este miércoles al ser preguntado en rueda de prensa tras participar en la cumbre anual de ministros de exteriores de la Unión por el Mediterráneo (UpM) en Barcelona, después de que la portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, haya afirmado que "el salvadoreño eligió autodeportarse a España, un país que ha quedado devastado por sus políticas de puertas abiertas". (Fuente: Unión por el Mediterráneo)