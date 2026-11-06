Amadeus gana 1.082 millones hasta septiembre e IAG reduce su beneficio un 16%

Madrid, 6 de noviembre de 2026. Dos compañías clave del sector turístico español presentan sus resultados de los nueve primeros meses de 2026. Amadeus mantiene sus previsiones, mientras que IAG acusa el impacto del encarecimiento del combustible. La tecnológica especializada en reservas y soluciones para viajes ha ganado 1.082 millones de euros hasta septiembre. Apenas un 0,6% menos que en el mismo periodo del año pasado. Sus ingresos, sin embargo, crecen un 3,7%, hasta superar los 5.075 millones. Más complicado es el escenario para IAG, matriz de Iberia, Vueling y British Airways. El grupo ha ganado 2.264 millones de euros, un 16% menos que hace un año. La principal explicación está en el combustible. Su factura podría alcanzar los 8.900 millones de euros este año, 300 millones más de lo previsto inicialmente.