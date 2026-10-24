De Andrés (PP) asegura que "ser vasco es una forma de éxito de ser español

Bilbao, 24 de octubre de 2026. El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha reivindicado este sábado el Estatuto de Gernika como una "fórmula de consenso y convivencia" entre "los vascos y de Euskadi con el conjunto de España" y ha asegurado que "ser vasco es una forma de éxito de ser español". De Andrés ha realizado estas declaraciones durante el acto que el Partido Popular celebra anualmente junto al Árbol de Gernika con motivo del aniversario del Estatuto de Autonomía, donde ha señalado que dicho estatuto integra "los fueros dentro de nuestra Constitución y dentro de nuestro organismo jurídico". (Fuente: PP)