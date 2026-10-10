Andueza advierte que la elección es entre "ampliación de derechos o retroceso e incertidumbre"

Bilbao, 10 de octubre de 2026. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha advertido que en los comicios generales del próximo 29 de noviembre la elección es entre "ampliación de derechos y progreso económico" o "retroceso e incertidumbre" porque "los avances nunca están garantizados y los derechos pueden ampliarse, pero también pueden bloquearse". En su intervención este sábado ante cargos del territorio de Gipuzkoa, Andueza ha afirmado, ante las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y las municipales y forales de mayo de 2027, que, "más allá de las citas electorales, lo que está en juego siempre es lo mismo, qué futuro queremos construir para las personas a las que servimos". (Fuente: PSE)