Madrid, 25 de noviembre de 2026. Los premios otorgados con motivo del 25N han reconocido, entre otras personalidades, a la humorista y presentadora Henar Álvarez y a la periodista Àngels Barceló, quienes han aprovechado su intervención para criticar la ausencia de mujeres al frente de programas en prime time. "A mí me dan un premio por un trabajo que ya no hago, que hace un hombre. Si en el prime time de la tele ayer todo eran hombres, en el prime time de la radio son hombres todos los días", ha criticado Àngels Barceló.