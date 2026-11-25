Madrid, 25 de noviembre de 2026. Los tres peritos judiciales encargados de la investigación sobre el siniestro ferroviario de Adamuz, que el domingo 18 de enero causó la muerte de 46 personas, consideran como "causas más probables" del accidente la combinación de la rotura de la soldadura que une los dos tramos por "una mala ejecución en la unión de dos de ellos", por "la cesión del terreno sobre el que se apoya la vía" y por "efectos dinámicos originados o amplificados por las deflexiones del hilo 2 de la vía 1".