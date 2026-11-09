Arcarazo (Sindicat de Llogateres) augura que la huelga será un "éxito rotundo"

Barcelona, 9 de noviembre de 2026. La potavoz del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo, ha augurado que la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre será un "éxito rotundo" y ha apuntado que, para ello, las próximas horas son fundamentales. Lo ha dicho en declaraciones a los medios antes del acto central de la campaña hacia la huelga del Sindicat de Llogateres, celebrado este lunes en la sala de La Paloma de Barcelona, que ha contado con la participación de los actores Miki Esparbé, Enric Auquer, Iria del Río y Nora Navas y la actuación musical de Al·lèrgiques al pol·len.