La Asamblea Antirracista de Bilbao exige justicia para Babacar Welle

Bilbao, 25 de octubre de 2026. La Asamblea Antirracista de Bilbao se ha concentrado este domingo en la capital vizcaína para exigir "justicia" para Babacar Welle, que falleció por tiros de la Policía Local de Hondarribia el pasado 28 de septiembre, y señala al "racismo institucional y policial" como la causa de su fallecimiento. El hombre, de 46 años, falleció como consecuencia de un disparo de una agente de la Policía Local tras haber intentado agredir con un arma blanca a una agente de la Ertzaintzas, según informó sobre esos hechos el Departamento de Seguridad. El acto de recuerdo a Welle ha tenido lugar en la Plaza Circular de Bilbao y en ella la organización ha reclamado también apoyo para sufragar la repatriación de su cuerpo a Senegal y así como la defensa legal del caso.